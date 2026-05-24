Atlético aposta no retrospecto recente como visitante contra o Corinthians para embalar no Brasileirão
Galo vem fazendo jogo duro quando enfrenta o Timão em São Paulo
O Atlético tem um histórico recente competitivo quando enfrenta o Corinthians fora de casa e aposta nesse retrospecto para buscar embalar no Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo (24), às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pela 17ª rodada da competição.
Nos últimos 10 confrontos entre as equipes com mando do Corinthians pelo Brasileirão, o Galo se sai melhor. Soma três vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 47% nesses jogos, um desempenho considerado positivo para partidas como visitante.
No entanto, no encontro mais recente nesse recorte, em outubro de 2025, pela 29ª rodada do campeonato, o time mineiro foi derrotado por 1 a 0. O detalhe curioso daquela partida foi o gol marcado por Maycon, então volante do Corinthians e atualmente jogador do Galo.
Maycon comentou sobre o reencontro com o ex-clube, classificando o duelo como uma "experiência nova", mas destacou que, dentro de campo, cada atleta "corre pelo seu" e que busca sair com um resultado positivo.
Confira os últimos confrontos do Galo contra o Corinthians com mando paulista pelo Brasileirão:
- Corinthians 1 x 0 Atlético — Brasileirão 2025 (Rodada 29)
- Corinthians 0 x 0 Atlético — Brasileirão 2024 (Rodada 1)
- Corinthians 1 x 1 Atlético — Brasileirão 2023 (Rodada 33)
- Corinthians 0 x 1 Atlético — Brasileirão 2022 (Rodada 38)
- Corinthians 1 x 2 Atlético — Brasileirão 2021 (Rodada 12)
- Corinthians 1 x 2 Atlético — Brasileirão 2020 (Rodada 21)
- Corinthians 1 x 0 Atlético — Brasileirão 2019 (Rodada 17)
- Corinthians 1 x 1 Atlético — Brasileirão 2018 (Rodada 22)
- Corinthians 2 x 2 Atlético — Brasileirão 2017 (Rodada 37)
- Corinthians 0 x 0 Atlético — Brasileirão 2016 (Rodada 18)
