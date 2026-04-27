Lingard cita Neymar e revela situação inédita no Corinthians: 'Nunca vivi isso'

O Corinthians anunciou a contratação de Jesse Lingard há cerca de dois meses. Ainda em adaptação, o jogador comentou sobre aprender português, a pressão da torcida e a presença de Neymar, do Santos.

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Em entrevista à "BBC", da Inglaterra, Lingard falou sobre "dividir" os gramados brasileiros com Neymar e comemorou o fato de ter mais um jogador de "classe mundial" no país.

— Sim, obviamente seria bom. Eu conheço ele. A gente conversa, já conversamos um pouco. Às vezes eu o vejo no verão, então trocamos uma ideia. Desde que eu cheguei aqui, ainda não falei com ele. Mas é sempre bom jogar contra jogadores de alto nível, de classe mundial — disse Lingard.

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Lingard também comentou sobre um possível encontro na partida entre Corinthians e Santos. Em tom de brincadeira, relembrou que Marcus Rashford chegou a falar com Neymar em um duelo entre Brasil e Inglaterra, no túnel de acesso ao campo, quando o assunto entre ambos foi a temperatura.

Tempos depois, em um vídeo, Lingard brincou com Rashford sobre a conversa incomum. O meia-atacante já havia viralizado ao provocar o ex-companheiro de Manchester United em tom bem-humorado. Na atual entrevista, relembrou o episódio e voltou a brincar com a possibilidade de repetir o assunto.

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— Acho que teria memes demais sobre isso, para ser sincero. Não vou mencionar isso. Acho que ele já sabe. Falar sobre o clima… o clima brasileiro é ensolarado — comentou Lingard em tom de brincadeira.

Neymar e Lingard podem se encontrar em clássico paulista (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Pressão no Corinthians

Lingard ainda relembrou um momento vivido no Corinthians, quando, em meio a uma sequência sem vitórias, torcedores foram ao CT para protestar e conversar com o elenco. A equipe acumulava nove partidas sem vencer, incluindo um clássico e a eliminação no Campeonato Paulista. O retrospecto negativo resultou na demissão do técnico Dorival Júnior do comando do time.

— Nunca tinha vivenciado isso antes. Torcedores entrando no centro de treinamento... conversando com a gente. Você vê a paixão deles para que a gente se saia bem e vença. Isso só nos dá mais motivos para vencer no dia do jogo. Quando você não atinge as expectativas, é claro que será alvo de críticas — disse.

O camisa 77 também comentou sobre o processo de adaptação ao idioma no Brasil. O meia destacou o interesse em aprender português para facilitar a comunicação no dia a dia e dentro de campo.

— Alguns jogadores falam um pouco de inglês e traduzem um pouco. Mas eu quero aprender português. O coreano foi muito difícil. Aprendi algumas palavras, mas sinto que aqui eu realmente poderia aprender o idioma — completou.

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