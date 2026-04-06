Protesto no CT: torcedores pressionam jogadores do Corinthians

Um grupo de torcedores da Gaviões da Fiel estiveram presentes no CT Doutor Joaquim Grava para cobrar os jogadores Corinthians pela sequência de maus resultados da equipe. O Timão foi derrotado para o Internacional por 1 a 0 neste domingo (9) e alcançou a marca de novo jogos sem vitórias.

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Nas imagens divulgadas pelas pela "Central do Timão", aparecem atletas como os volantes Raniele e Charles, além dos atacantes Vitinho e Kaio César, que foram confrontados pelos torcedores.

"Tá achando que somos otários, c***? Toda vez a mesma palhaçada. Estão de brincadeira com a gente. Dá licença, rapaz. Não estamos de brincadeira", disse Ale, presidente da Gaviões da Fiel, direcionando-se a Raniele.

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"Acabaram as ideias de vocês. Derrubaram o técnico. Qual técnico vocês querem? Já deu a cota de tentar. É fazer acontecer. Não era o técnico? Vamos ver se é o técnico mesmo", cobraram Vitinho.

"Você está no Corinthians ou não? Por que não está jogando? Vai jogar quando, irmão? Vai se ligando que aqui é assim, não passamos a mão na cabeça de ninguém", dispararam contra Kaio César, que está fora dos jogos por lesão.

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Corinthians em crise

O Corinthians não vence há nove partidas, incluindo um clássico e a eliminação no Campeonato Paulista. O retrospecto ruim custou o cargo do técnico Dorival Júnior, demitido do comando do Timão.

Após a saída do treinador, o clube acertou a contratação de Fernando Diniz, que chega com a missão de recolocar o time nos caminhos da vitória e seguir na temporada, que terá pela frente o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Fernando Diniz vai assumir o comando do Corinthians (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

O calendário, inclusive, é uma missão importante: após a estreia da Libertadores, Fernando Diniz já terá que virar a chave para o clássico diante do Palmeiras, no domingo (12), na Neo Química Arena. Em seguida, o Timão entra em campo novamente pela Libertadores, dessa vez contra o Santa Fé em casa.

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