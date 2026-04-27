Fernando Diniz chegou ao sexto jogo no comando do Corinthians e ainda não pôde escalar o atacante Memphis Depay. O holandês sofreu uma lesão na coxa antes da contratação do treinador e segue em tratamento. A ausência do camisa 10 dos gramados aumenta ainda mais a expectativa sobre sua continuidade no clube após o fim do seu contrato, que acaba no meio do ano, e o novo técnico espera poder contar com o atleta "extra série", como ele definiu, na sequência da temporada.

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A declaração de Diniz foi dada em entrevista coletiva após a vitória em cima do Vasco por 1 a 0, na tarde de domingo. O treinador foi visto conversando com o Memphis durante o treino aberto promovido pelo clube na última semana e, apesar do conteúdo da conversa não ter sido revelado, Fernando Diniz exaltou a personalidade do holandês.

- Acho que a primeira coisa que posso ajudar é com o desejo que eu tenho que ele fique. Eu estou me aproximando cada vez mais dele. Quanto mais eu me aproximo, mais eu gosto. A gente está diante de um jogador extra série, um jogador de nível mundial, que é um presente para o Corinthians, um presente para o Brasil dele estar aqui. Eu espero que ele continue conosco. Quanto mais eu me aprofundo nas minhas conversas com ele, eu estou conhecendo mais do que o Memphis que vocês conhecem dentro do campo. Além de ser um jogador diferente, é uma pessoa diferente - declarou Diniz.

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Memphis não joga pelo Corinthians contra o Peñarol

Para o jogo da próxima quinta-feira (3), contra o Peñarol na Libertadores, o Corinthians não poderá contar com Memphis Depay ainda. O jogador segue em recuperação da lesão na coxa e não tem uma previsão exata de quando retornará aos gramados. Havia uma expectativa inicial de que o holandês estivesse no duelo no Uruguai, mas Fernando Diniz descartou a possibilidade na entrevista do domingo.

- Contra o Peñarol ele não tem a mínima condição. Com o Memphis a gente tem que ter cautela para ele não voltar e sentir novamente a lesão. Tem que dar um tempo para ele se recuperar fisicamente, vai dar um tempo significativo desde quando ele machucou a primeira vez até a volta que ele vai ter agora, então é ter cautela, ter prudência. Ele está tratando todos os dias em dois períodos no CT e está progredindo bem, então a gente vai procurar oferecer as melhores condições para que ele volte em condições bastante positivas para que ele consiga seguir sem nenhum tipo de problema - completou.

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