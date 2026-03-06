Corinthians anuncia a contratação de Jesse Lingard
Meia-atacante vai vestir a camisa 77 no Timão
O Corinthians anunciou a contratação do meia-atacante Jesse Lingard nesta sexta-feira (6). Livre no mercado, o inglês assinou contrato com o Timão até o fim de 2026, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2027, caso alcance metas estabelecidas pelo clube.
No Brasil desde domingo (1º), o anúncio demorou mais do que o esperado. O Lance! apurou que a emissão do visto de trabalho para atuar no país era o último detalhe pendente para que o jogador fosse oficializado e tivesse o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
— Primeiro, eu vi os torcedores no aeroporto falando '"'Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!'"', sabe? Tem bastante paixão dos torcedores, o que é maravilhoso de ver. O CT aqui é incrível. E os jogadores me receberam de braços abertos, o treinador, o diretor, foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões: muito feliz, não vejo a hora de jogar — disse Lingard em sua chegada ao clube.
Nesta quinta-feira (5), Jesse Lingard teve o primeiro contato com a bola como jogador do Corinthians, diferente do que havia ocorrido um dia antes, quando realizou apenas atividades na parte interna do CT. A expectativa é que, agora oficializado, ele seja integrado ao elenco.
Com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, a expectativa é de que o jogador tenha mais tempo ao lado dos companheiros para adaptação. O Timão ainda pretende realizar testes completos para avaliar por quantos minutos conseguirá contar com Jesse Lingard em campo neste início de passagem pelo clube.
Carreira de Lingard
Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace. No clube, atuou ao lado do atacante neerlandês Memphis Depay.
Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.
Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.
Os planos do Corinthians para Lingard
O Lance! apurou que o Timão vê a chegada do atleta como uma aposta, assim como toda contratação é. A diretoria, porém, enxerga a possibilidade de o jogador, que já demonstrou qualidade em outros momentos, cair nas graças da torcida, além de gerar retorno de marketing e, claro, esportivo, a exemplo do que ocorreu com Memphis Depay.
O meia-atacante estava livre no mercado após deixar o FC Seoul. A passagem pelo time sul-coreano é considerada positiva: foram 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Os números servem como indicativo para o clube de que, tecnicamente, Jesse Lingard ainda pode apresentar desempenho em alto nível.
No FC Seoul, inclusive, foi capitão e construiu rápida identificação com o clube. Em sua despedida, quando encerrou a passagem pela equipe, foi homenageado, recebeu aplausos dos torcedores e flores da diretoria.
O mais novo louco do bando!— Corinthians (@Corinthians) March 6, 2026
Bem-vindo ao hospício, Jesse Lingard. 🖤🤍
Garanta o manto do novo camisa 7️⃣7️⃣ do Timão: https://t.co/ai72nnhIBn#BemVindoJesseLingard#DoReinoÀFavela #VaiCorinthians pic.twitter.com/SLY8sjL1W1
Mesmo em temporadas consideradas "ruins", quando não apresentou o futebol esperado, o jogador manteve números relevantes, como na passagem pelo Brighton, com 17 jogos, quatro gols e três assistências.
Na parte física, A última lesão considerada preocupante aconteceu na temporada 2023/2024, quando sofreu um problema na coxa e perdeu quatro partidas. Depois disso, teve uma temporada completa, com 35 jogos disputados.
A parte financeira e contratual ficou dentro do esperado pelo Corinthians. O clube se vê resguardado com vínculo até o fim da temporada e salário compatível com o orçamento, sem impacto direto nas contas.
Por fim, outro ponto que empolgou a diretoria foi o desejo do jogador de atuar no futebol brasileiro e conhecer a cultura do país. O atleta já se colocou à disposição da comissão técnica e quer acelerar os trâmites burocráticos para estar em campo o mais breve possível.
