'Continuo amando a torcida', diz Raniele após cobranças de Organizadas do Corinthians

Improvisado como lateral direito contra o Vasco, o volante Raniele foi um dos destaques do Corinthians na vitória por 1 a 0, no domingo, pelo Brasileirão. O jogador relembrou ao final da partida o momento conturbado com cobranças da torcida há algumas semanas, quando o clube enfrentava uma crise de resultados, que culminou na troca do técnico Dorival Jr. por Fernando Diniz. Passado o momento de tensão, o jogador afirmou que segue mantendo uma boa relação com os torcedores alvinegros.

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O episódio de cobranças da torcida do Corinthians aconteceu na porta do CT Joaquim Grava, quando membros de torcidas organizadas da equipe pararam os jogadores que entravam com os carros para cobrar melhor desempenho dentro de campo. Vídeos que circularam nas redes sociais flagraram ameaças direcionadas aos atletas.

Raniele destacou que, independente do momento do Corinthians e das cobranças da torcida, dá o seu melhor em campo e que a pressão feita pelos torcedores não o fez correr "um quilômetro a mais no jogo". O volante ainda reforçou a importância que as organizadas têm nas arquibancadas da Neo Química Arena.

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- Independente deles terem falado alguma coisa ou não, eu dou o meu melhor todos os dias, eu tenho ciência disso. O fato deles terem ido lá no CT não me fez correr um quilômetro a mais aqui no jogo, de jeito nenhum. O que me faz correr todos os dias aqui é a realização do meu sonho, eu estar no Corinthians, é óbvio. Respeito muito a torcida, tenho o máximo de respeito pelas organizadas, que é quem faz o estádio pulsar, quem faz o estádio cantar. Não vou dizer que eu concordo com aquilo, mas se foi a decisão deles, não tem problema nenhum - afirmou o volante.

Raniele ainda destacou a relação de amor que construiu com o clube e com a torcida e que o episódio das cobranças não afeta a boa relação que as duas partes mantém. O jogador, assim como o elenco corintiano, foi aplaudido pelas arquibancadas na Neo Química Arena no apito final diante do Vasco.

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- Não teve agressão, ninguém me tocou, então tá tranquilo, eu ouvi eles. Mas aquilo ali não me fez me dedicar mais ou menos pelo Corinthians. Continuo amando a torcida, minha relação com os torcedores é a mesma, minha relação com a camisa do Corinthians é a mesma. Acredito que esse é um episódio que eu já esqueci. Não manchou a minha imagem com eles e nem manchou a imagem deles comigo. Então seguimos, nossa relação é a mesma e eu continuo me dedicando pelo clube -completou o jogador.

Raniele atuou improvisado como lateral do Corinthians diante do Vasco. (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress).

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