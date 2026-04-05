Corinthians anuncia a demissão de Dorival Jr. após derrota para o Internacional

O técnico Dorival Jr. não resistiu à derrota para o Internacional neste domingo (5) por 1 a 0 no Brasileirão e foi demitido do Corinthians. O treinador estava no comando do clube há quase um ano e cai após sequência de nove partidas sem vitória no comando da equipe.

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O clube comunicou a saída do profissional em entrevista coletiva do diretor executivo Marcelo Paz, na Neo Química Arena. Dorival se despede do Timão com três títulos, um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei.

Em nota oficial, o clube agradeceu os serviços prestados por Dorival ao longo de sua passagem pelo Corinthians, iniciada em abril de 2025. Além do treinador, todos integrantes de sua comissão também se despedem da equipe. Quem comanda o Timão nos próximos dias é William Batista, técnico do sub-20.

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- O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20 - diz a nota publicada pelo clube.

O Corinthians amarga uma sequência dura sem vencer, o maior tabu sob o comando de Dorival. No ano passado, em junho, o treinador também enfrentou turbulências por ter ficado cinco jogos sem triunfar, mas se reestabeleceu e terminou em alta a temporada passada.

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Dessa vez, o jejum de vitórias passa, também, pela eliminação no Campeonato Paulista. O Corinthians não venceu o duelo das quartas diante da Portuguesa, classificando nos pênaltis, e caiu nas semifinais contra o Novorizontino.

Pelo Brasileirão, neste recorte, perdeu para Coritiba em casa, empatou fora de casa diante de Cruzeiro, Santos e Chapecoense, além de mais um empate contra o Flamengo como mandante e a derrota para o Fluminense no Maracanã. Neste domingo, mais um revés contra o Internacional na Neo Química Arena, consolidando o nono jogo sem triunfar.

Pelo Corinthians, Dorival disputou 63 partidas, venceu 25 delas, empatou 19 e perdeu outros 19 jogos, um aproveitamento de 50%. O técnico se despede deixando o Corinthians na 16º colocação com dez pontos conquistados no Brasileirão.

O próximo compromisso do Corinthians é a estreia na Libertadores. Na quinta-feira (9), a equipe estreia fora de casa diante do Platense, na Argentina. A partida marca o retorno do Timão à copa continental após três temporadas fora. Ainda não há confirmação de quem comandará o time no jogo.