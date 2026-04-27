O Corinthians corre contra o tempo para solucionar a pendência com o Talleres, da Argentina, e evitar um possível transfer ban relacionado à contratação do meia Rodrigo Garro, realizada no início de 2024, na gestão de Augusto Melo. O valor do pagamento gira em torno de R$ 42 milhões.

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Sem condições de arcar com o valor à vista, o clube busca alternativas no mercado para viabilizar o pagamento. A diretoria avalia parcerias com empresas para intermediar a operação financeira. A Outfield aparece como uma das opções, embora outras instituições também estejam em negociação.

O prazo para a quitação se encerra nesta sexta-feira (1º). Caso não haja um desfecho até a data, o Talleres pode acionar a Fifa, abrindo caminho para uma nova punição esportiva ao Corinthians, como o transfer ban.

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Em junho de 2024, clube argentino abriu processo na Fifa contra o Corinthians, cobrando o pagamento de US$ três milhões (cerca de R$ 15 milhões) referentes a parcelas não quitadas do contrato, que previa a antecipação dos valores em caso de inadimplência.

Após a análise das alegações das partes, a Fifa deu ganho de causa ao Talleres, determinando que o Corinthians pague US$ 3.612.000 (R$ 19.463.262 na cotação atual), acrescidos de juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400 (R$ 3.893.952,72).

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Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Talleres elogia postura do Corinthians

Andrés Fassi, presidente do Talleres, voltou a comentar sobre o caso, agradeceu a Osmar Stabile pela presença e afirmou que espera chegar a uma conclusão, embora reconheça que o processo não será fácil. No ano passado, o cartola chegou a dizer que o Timão "deveria ser rebaixado".

— O presidente e André (Lavieri), do departamento financeiro, estiveram na Argentina. Grandes dirigentes com forte compromisso em resolver a situação. O Talleres agradece imensamente a visita e a disposição em assumir a responsabilidade de encontrar uma solução. Eles representam uma grande instituição, uma das melhores do mundo, como o Corinthians — disse à "Espn".

— Encontrar uma solução não será fácil, pois a direção anterior não dava as caras há quase dois anos e meio! Esperamos que uma solução seja encontrada e que possamos permanecer unidos como instituições. Muito respeito e admiração pelo presidente do Corinthians. Agora precisamos descobrir como resolver a questão da dívida. Já estamos trabalhando nisso — completou.

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