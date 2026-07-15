Messi e Yamal se encontram em final da Copa do Mundo anos após foto icônica Ídolo da Argentina fez ensaio com joia espanhola para calendário anual de jornal

Lionel Messi e Lamine Yamal se encontram na final da Copa do Mundo em que Argentina e Espanha lutarão pelo título, no domingo (19). E apesar da grande diferença de idade entre os dois rivais, a dupla possui uma foto icônica dos tempos em que o maior jogador da história do Barcelona ainda atuava na Catalunha.

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Há quase duas décadas, um jornal espanhol produziu fotos para um calendário beneficente na época em que o Barcelona tinha parceria com a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Na época, diversas famílias participaram de um sorteio, e o bebê Lamine Yamal foi um dos sortudos para o ensaio ao lado de Lionel Messi.

Na época, Messi ainda era uma jovem promessa de 19 anos que começava a despontar com a camisa do Barcelona, mas estava longe de ser o que virou com o passar dos anos. Com os cabelos longos e sem barba, o astro da Argentina posou ao lado de Lamine Yamal, que tinha poucos meses de vida e foi fotografado em uma banheira com a "benção" do craque do clube catalão.

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No Barcelona, Yamal é tratado como o substituto de Messi

Com o passar dos anos, Lamine Yamal apostou sua vida e a de sua família no futebol, tendo feito base em La Masia, que é a famosa academia de formação de jogadores do Barcelona. E com a saída de Lionel Messi em 2021, o clube catalão buscava encontrar o substituto do maior jogador da história do clube.

Após a tentativa falha com Ansu Fati, Lamine Yamal surgiu como uma das principais promessas do Barcelona e foi lançado ao profissional com apenas 15 anos de idade. E 19 anos após a icônica foto com Messi, a dupla se reencontra na decisão da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

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