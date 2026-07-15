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Messi e Yamal se encontram em final da Copa do Mundo anos após foto icônica

Ídolo da Argentina fez ensaio com joia espanhola para calendário anual de jornal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 19:11
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Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026
Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026 (Fotos: Thomas Coex e Paul Ellis/AFP)

Lionel Messi e Lamine Yamal se encontram na final da Copa do Mundo em que Argentina e Espanha lutarão pelo título, no domingo (19). E apesar da grande diferença de idade entre os dois rivais, a dupla possui uma foto icônica dos tempos em que o maior jogador da história do Barcelona ainda atuava na Catalunha.

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    Há quase duas décadas, um jornal espanhol produziu fotos para um calendário beneficente na época em que o Barcelona tinha parceria com a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Na época, diversas famílias participaram de um sorteio, e o bebê Lamine Yamal foi um dos sortudos para o ensaio ao lado de Lionel Messi.

    Na época, Messi ainda era uma jovem promessa de 19 anos que começava a despontar com a camisa do Barcelona, mas estava longe de ser o que virou com o passar dos anos. Com os cabelos longos e sem barba, o astro da Argentina posou ao lado de Lamine Yamal, que tinha poucos meses de vida e foi fotografado em uma banheira com a "benção" do craque do clube catalão.

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    • Com o passar dos anos, Lamine Yamal apostou sua vida e a de sua família no futebol, tendo feito base em La Masia, que é a famosa academia de formação de jogadores do Barcelona. E com a saída de Lionel Messi em 2021, o clube catalão buscava encontrar o substituto do maior jogador da história do clube.

    Após a tentativa falha com Ansu Fati, Lamine Yamal surgiu como uma das principais promessas do Barcelona e foi lançado ao profissional com apenas 15 anos de idade. E 19 anos após a icônica foto com Messi, a dupla se reencontra na decisão da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

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    Messi ao lado de Yamal em ensaio fotográfico para calendário anual de jornal espanhol
    Messi ao lado de Yamal em ensaio fotográfico para calendário anual de jornal espanhol (Foto: Juan Monfort)
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