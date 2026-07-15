André Rizek se rende à Argentina após vitória sobre a Inglaterra: 'Inveja' Argentinos estão na final da Copa do Mundo

A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. Com o resultado, a equipe de Lionel Scaloni avançou à final do Mundial. Diante do cenário, o jornalista André Rizek se rendeu à campanha dos argentinos.

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Por meio de uma publicação nas redes sociais, o apresentador da Globo se manifestou sobre a classificação da Argentina para a final. Em poucas palavras, André Rizek parabenizou Lionel Messi e companhia.

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— Parabéns, Argentina! Que inveja de quem tem um time bom pra caramba, cujos jogadores ainda se comportam como torcedores dentro do campo, como se fossem uma coisa só. Merecem demais jogar mais uma final — escreveu André Rizek.

Parabéns, Argentina! Que inveja de quem tem um time bom pra caramba, cujos jogadores ainda se comportam como torcedores dentro do campo, como se fossem uma coisa só. Merecem demais jogar mais uma final. — André Rizek (@andrizek) July 15, 2026

Como foi Argentina x Inglaterra?

A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

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No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

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Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

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Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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