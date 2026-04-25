Diniz prepara surpresa na escalação do Corinthians para enfrentar o Vasco

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto diante do Vasco, que acontece neste domingo (26), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz preparou mudanças na equipe.

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Sem Matheuzinho, suspenso pelo STJD, Diniz deve escalar Raniele improvisado na lateral direita, com Pedro Milans começando no banco de reservas. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão.

➡️Corinthians x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Hugo Souza está fora do confronto pelo mesmo motivo de Matheuzinho. Sem o camisa 1, Kauê, que vive bom momento, deve ser o titular.

Por outro lado, o Timão conta com o retorno do volante André. O "Filho do Terrão" ficou fora dos últimos treinamentos e também não atuou no jogo contra o Barra, por conta de um quadro gripal. A última partida de André foi no duelo contra o Santa Fe, pela Libertadores, no dia 15 de abril.

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Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Kauê; Raniele, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Bidon e Garro; Lingard (Kaio César ou Vitinho) e Yuri Alberto.

No trabalho deste sábado (25), após um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e uma ativação na academia, o elenco realizou dois trabalhos táticos sob o comando do técnico Fernando Diniz. O treinador orientou a equipe em diferentes situações de jogo. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas.

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Raniele pode atuar na lateral (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Vasco

O último encontro entre Corinthians e Vasco ficou eternizado nos corações da Fiel e do elenco do Timão. No dia 21 de dezembro de 2025, no Maracanã, o Alvinegro venceu o time carioca por 2 a 1 e conquistou sua quarta Copa do Brasil. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do título.

O Corinthians vem de vitória por 1 a 0 sobre o Barra, fora de casa, pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, no entanto, a situação é mais delicada: dentro da zona de rebaixamento, com 12 pontos, o Timão não vence há nove rodadas.

Já o Vasco também chega embalado por vitória fora de casa na Copa do Brasil, ao bater o Paysandu por 2 a 0. No Brasileirão, a equipe soma 16 pontos e ocupa posição intermediária na tabela.

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