Corinthians x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 13ª rodada da competição
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Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 13ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e TV Globo.
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O Corinthians vem de vitória sobre o Barra, fora de casa, pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, no entanto, a situação é mais delicada: dentro da zona de rebaixamento, com 12 pontos, o Timão não vence há nove rodadas.
Ficha do jogo
Já o Vasco também chega embalado por vitória fora de casa na Copa do Brasil, ao bater o Paysandu por 2 a 0. No Brasileirão, a equipe soma 16 pontos e ocupa posição intermediária na tabela.
Histórico do confronto
O confronto entre Corinthians e Vasco já soma 109 partidas ao longo da história, com vantagem para o clube paulista. Ao todo, são 50 vitórias corintianas, 34 empates e 25 triunfos da equipe carioca, evidenciando um retrospecto favorável ao time de São Paulo no duelo.
Como mandante, o Corinthians também mantém superioridade. Em 57 jogos disputados em seus domínios, venceu 27 vezes, empatou 21 e foi derrotado em apenas 9 ocasiões. Já atuando no Rio de Janeiro, em 51 confrontos, o time paulista soma 23 vitórias, contra 16 do Vasco, além de 12 empates, reforçando o bom desempenho mesmo fora de casa.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X VASCO
SÉRIE A - 13ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro:
🚩 Assistentes:
🖥️ VAR:
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Kauê; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Rodrigo Garro e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David. (Técnico: Renato Gaúcho)
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