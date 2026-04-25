Corinthians x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Vasco se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 13ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e TV Globo.

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O Corinthians vem de vitória sobre o Barra, fora de casa, pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, no entanto, a situação é mais delicada: dentro da zona de rebaixamento, com 12 pontos, o Timão não vence há nove rodadas.

Ficha do jogo COR VAS 13ª Rodada Brasileirão Data e Hora domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Onde assistir

Já o Vasco também chega embalado por vitória fora de casa na Copa do Brasil, ao bater o Paysandu por 2 a 0. No Brasileirão, a equipe soma 16 pontos e ocupa posição intermediária na tabela.

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Histórico do confronto

O confronto entre Corinthians e Vasco já soma 109 partidas ao longo da história, com vantagem para o clube paulista. Ao todo, são 50 vitórias corintianas, 34 empates e 25 triunfos da equipe carioca, evidenciando um retrospecto favorável ao time de São Paulo no duelo.

Como mandante, o Corinthians também mantém superioridade. Em 57 jogos disputados em seus domínios, venceu 27 vezes, empatou 21 e foi derrotado em apenas 9 ocasiões. Já atuando no Rio de Janeiro, em 51 confrontos, o time paulista soma 23 vitórias, contra 16 do Vasco, além de 12 empates, reforçando o bom desempenho mesmo fora de casa.

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Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X VASCO

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro:

🚩 Assistentes:

🖥️ VAR:

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Kauê; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Rodrigo Garro e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David. (Técnico: Renato Gaúcho)

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