Corinthians bate o Santa Fe e segue invicto sob comando de Diniz
Raniele e Gustavo Henrique marcaram os gols do Timão
O Corinthians venceu o Santa Fe,, da Argentina, por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (15), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Libertadores. Os gols do Timão foram marcados pelo volante Raniele e pelo zagueiro Gustavo Henrique.
Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E ao menos nesta segunda rodada, já que chegou a seis pontos, com seis gols marcados e nenhum sofrido. Nesta quinta-feira (16), Peñarol, do Uruguai, e Platense, da Argentina, se enfrentam, mas o máximo que podem alcançar é quatro pontos.
A partida também marcou o terceiro jogo com Fernando Diniz no comando do Corinthians. Até aqui, são duas vitórias e um empate, sem nenhum gol sofrido.
O JOGO
Mesmo com mais posse de bola, o Corinthians viu o Santa Fe ter a primeira chance nos minutos iniciais. Após cruzamento de Fernández, Rodallega tentou de cabeça, mas mandou para fora.
A resposta do Timão veio aos 12 minutos, em finalização de Breno Bidon. Kayke fez jogada pela esquerda e passou para o camisa 7, que girou na marcação e bateu, mas parou em defesa do goleiro Mosquera.
Após um período de mais estudo, o Santa Fe voltou a assustar em finalização de Rodallega. De frente para a área, o atacante soltou uma bomba, e Hugo Souza espalmou.
Na sequência, o Corinthians passou a dominar o jogo e criou mais oportunidades. Aos 31, Rodrigo Garro cobrou falta no canto, e Mosquera fez boa defesa. Minutos depois, em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique subiu mais alto que a defesa colombiana e tirou tinta da trave.
SEGUNDO-TEMPO
Se o gol do Corinthians demorou para sair no primeiro tempo, na etapa final veio com velocidade. Aos cinco minutos, Gustavo Henrique aproveitou cruzamento e ajeitou para Raniele desviar para o gol e abrir o placar.
Atrás do placar, o Santa Fe partiu em busca do gol e teve uma chance clara. Em cruzamento pela esquerda, Luiz Palacios chegou em velocidade e, livre, teve a oportunidade de empatar, mas finalizou mal e mandou para fora.
Em cobrança de falta de Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, que havia dado a assistência no primeiro gol, aproveitou o cruzamento e, em disputa com o adversário, mandou para o gol.
Em grande noite, o zagueiro Gustavo Henrique ainda teve outras duas chances: uma após cobrança de falta de Labyad e outra em cobrança de escanteio. Em ambas, finalizou de cabeça, mas o placar terminou sem novas alterações, com vitória do Corinthians por 2 a 0.
O que vem pela frente?
Agora, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (18), às 20h, a equipe de Fernando Diniz enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 12ª rodada. Já na Libertadores, o próximo duelo será no dia 30 de abril, contra o Peñarol, novamente na Neo Química Arena.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santa Fe
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 2x0 Santa Fe
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Raniele (05'/2ºT) e Gustavo Henrique (34'/2ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Paulista (COR); (SAN);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Julio Aranda (PAR)
🖥️ VAR: Jose Mendez (PAR)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon (Carrillo), André (Allan) e Garro (Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)
SANTA FE: Andres Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Victor Moreno e Christian Mafla; Daniel Torres (Zapata), Kilian Toscano e Jhojan Torres (Fagúndez); Luis Palacios, Omar Fernández (Edwin Mosquera) e Hugo Rodallega. (Técnico: Pablo Repetto)
