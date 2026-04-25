Conheça o goleiro de multa milionária que substitui Hugo Souza no Corinthians

O goleiro Kauê vem ganhando destaque no Corinthians. Primeira opção de Dorival Júnior e, agora, também de Fernando Diniz nas ausências de Hugo Souza, o Filho do Terrão tem recebido oportunidades e se firmado no time.

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Kauê foi titular em dois jogos na temporada 2026. Contra o Fluminense, no Maracanã, mesmo na derrota por 3 a 1, foi o principal destaque da equipe ao realizar sete defesas, sendo três dentro da área. Já na partida diante do Barra, voltou a ter bom desempenho e foi eleito o melhor em campo pelo Sofascore, com três defesas, uma dentro da área, e duas bolas aéreas afastadas.

Com Fernando Diniz, treinador que prioriza a saída de bola, Kauê apresentou 90% de aproveitamento nos passes contra o Barra. Esse, inclusive, foi um dos fatores que o colocaram à frente de Felipe Longo, outro reserva imediato do Corinthians.

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Kauê deve ser titular contra o Vasco (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Trajetória no Corinthians

Kauê chegou ao Corinthians em 2019, como reforço para a equipe sub-15. As boas atuações aceleraram sua subida de categoria e, em 2021, já integrava o elenco sub-20. O goleiro fez parte do grupo nas disputas da Copinha de 2022 e 2023.

O jogador sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e ficou fora da Copinha de 2024. Recuperado, ganhou protagonismo na edição de 2025, quando o Corinthians foi vice-campeão após derrota por 3 a 2 para o São Paulo, no Pacaembu.

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A estreia no profissional aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no empate por 1 a 1 contra o Juventude, na Neo Química Arena.

O contrato do goleiro, renovado em março de 2025, é válido até 31 de dezembro de 2029. A multa rescisória foi fixada em R$ 80 milhões para transferências nacionais, enquanto, para o mercado internacional, o valor estipulado é de 50 milhões de euros.

Kauê em 2026:

2 jogos 1.5 gols sofridos por jogo 5.0 defesas por jogo 2.0 defesas em chutes na área por jogo 77% bolas defendidas 1 jogo sem sofrer gols 73% acerto no passe Nota Sofascore 7.25

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Kauê pelo Corinthians:

3 jogos 1.3 gols sofridos por jogo 4.3 defesas por jogo 1.7 defesas em chutes na área por jogo 76% bolas defendidas 1 jogo sem sofrer gols 73% acerto no passe Nota Sofascore 7.07

Timão tentou outros goleiros, mas apostou na base

Durante a janela de transferências, o clube avaliava que as opções imediatas para a posição, Felipe Longo e o próprio Kauê, eram promissoras, porém ainda jovens para jogos de maior pressão.

Diante desse cenário, a diretoria foi ao mercado em busca de reforços. O Corinthians chegou a acertar a contratação de João Ricardo, do Fortaleza, mas recuou após o goleiro ser reprovado nos exames médicos.

Outro nome analisado foi Neto, do Botafogo, mas as negociações não avançaram. Com isso, o clube optou por manter os jovens da base como alternativas imediatas para a posição.

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