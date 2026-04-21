Lingard decide, Corinthians vence o Barra e abre vantagem na Copa do Brasil
Inglês garante vitória fora de casa e vantagem para o confronto de volta
O Corinthians venceu o Barra por 1 a 0 na noite desta terça-feira (21), no Estádio da Ressacada, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O gol do Timão foi marcado pelo inglês Jesse Lingard.
Com a vantagem da equipe paulista no placar, as equipes voltam a se enfrentar no dia 14 de maio, na Neo Química Arena. O Timão joga pelo empate para garantir a classificação para as oitavas de final.
O JOGO
A primeira grande chance do jogo foi do time mandante. Após troca de passes, o volante Henrique mandou uma bomba para o gol, e a bola passou perto da trave do goleiro Kauê.
O Timão respondeu minutos depois. Após jogada de Dieguinho, que cruzou para a área, o goleiro Ewerton, do Barra, saiu errado do gol, mas ninguém do Corinthians chegou para completar.
Aos 13 minutos, uma jogada obrigou o Corinthians a fazer uma substituição ainda na primeira etapa. Após um cruzamento, Kayke caiu no gramado, recebeu atendimento médico e pediu substituição rapidamente. No banco de reservas, iniciou tratamento com gelo e, sem suportar a dor, foi levado ao vestiário.
Na metade da primeira etapa, aos 19 minutos, Angileri fez cruzamento, Pedro Raul desviou, e a bola sobrou para Vitinho, que cabeceou para o gol, mas acertou a trave. O lance foi anulado posteriormente pela arbitragem.
O Corinthians marcou aos 46 minutos, quando Matheuzinho cobrou falta e, após ajeitada de cabeça de Pedro Raul, Jesse Lingard completou para o gol e marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Antes da confirmação, a arbitragem levou cinco minutos para avaliar o posicionamento ofensivo, mas não foi identificado impedimento.
SEGUNDO-TEMPO
O segundo tempo começou com o Corinthians tentando ampliar o placar. Aos nove minutos, Vitinho recebeu passe, avançou em direção ao gol e finalizou forte de perna esquerda, obrigando o goleiro Ewerton a se esticar para fazer a defesa.
O Barra voltou a assustar aos 18 minutos. Gabriel Silva arriscou de fora da área, o chute foi no meio do gol, e Kauê fez a defesa.
Aos 23 minutos, foi a vez de Labyad levar perigo. Após passe de Kaio César, o meia passou pela defesa com um giro e finalizou rasteiro, parando no goleiro.
No final da partida, aos 48, o Barra teve a grande chance de empatar. Da Rocha, sozinho na marca do pênalti, mandou uma bomba por cima e desperdiçou a oportunidade. Assim, o jogo terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0.
O que vem pela frente?
O Corinthians agora recebe o Vasco no próximo domingo (26), às 16h, inicialmente na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O local ainda pode ser alterado por conta de punição do STJD.
Já o Barra também entra em campo no domingo (26), às 17h, quando recebe a Inter de Limeira, em partida válida pela Série C.
Confira as informações do jogo entre Barra x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
Barra 0x1 Corinthians
Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
🥅 Gols: Lingard (46'/1ºT)
🟨 Cartões amarelos: Vargas (BAR); Matheus Pereira, Lingard e Ramalho (COR);
🟥 Cartões vermelhos: -
👭Público: 14.137
💰Renda: R$ 2.640.420
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (BA)
⚽ESCALAÇÕES
BARRA: Ewerton Ferreira; Fábio Soares, Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha; Tetê Bernabé, Matheus Barbosa (Marcelinho) e Henrique (Pablo Gabriel); Gabriel Silva (Warley), Cléo Silva (Renan Bernabé) e Lucas Vargas (Saymon). (Técnico: Bernardo Franco)
CORINTHIANS: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Matheus Pereira (Raniele) e Lingard (Kaio César); Dieguinho (Zakaria Labyad), Kayke (Vitinho) e Pedro Raul (Yuri Alberto). (Técnico: Fernando Diniz)
