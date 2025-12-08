O torcedor do Corinthians que foi à Neo Química Arena acompanhar a partida diante do Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, saiu insatisfeito com o resultado, mas pôde ver a estreia de Kauê pelo time principal. O goleiro de 21 anos iniciou o duelo entre os titulares e viveu seu primeiro jogo pelo profissional alvinegro.

Natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Kauê chegou ao Corinthians em 2019, inicialmente vinculado ao Sub-15, e avançou rapidamente para o Sub-17 e o Sub-20. O goleiro integrou o elenco campeão paulista Sub-17 em 2021 e seguiu em evolução até alcançar espaço entre os profissionais.

Antes de relembrar sua trajetória, Kauê fez questão de destacar a ligação afetiva que mantém com o Corinthians desde a infância e o caminho incomum até se firmar como goleiro. O jovem contou como deu os primeiros passos no futebol em sua cidade natal, a mudança tardia para a posição e o período de formação até chegar ao clube.

— Sou corinthiano desde pequeno, lá na minha cidade, pequena mas maravilhosa, comecei lá, virei goleiro com 12 anos. Comecei muito tarde a jogar bola, aí fiquei sete meses no PSDC lá de Londrina, e graças a Deus, já vim para cá no Sub-15 (Corinthians). Do Sub-15 até o 20 joguei todos os anos e pude realizar agora meu sonho — disse o goleiro em zona mista.

Ao falar sobre o confronto contra o Juventude, mesmo em uma tarde complicada para a equipe, Kauê apresentou números consistentes. O jovem registrou 70% de acerto nos passes, realizou três defesas (quatro finalizações do adversário) e somou 53 ações com a bola.

— A ansiedade sempre tem, você treme um pouco ali na entrada de campo, mas durante a partida, desde o apito, eu estava muito focado ali no jogo, com a cabeça boa, para fazer um excelente jogo — contou.

Corinthians ficou no empate com o Juventude (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Lesão atrapalhou sequência da carreira

Kauê foi titular com o ídolo Danilo, então técnico da base, que o escolheu para ser o goleiro titular do Sub-20 na Copinha. As boas atuações abriram portas e renderam participação nos treinos do elenco profissional, dividindo o ambiente com Cássio.

A expectativa era de maior protagonismo em 2024, mas uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida no fim do ano, interrompeu a evolução e o tirou da Copinha seguinte, além de frear a continuidade natural da carreira.

— Esses últimos anos para mim, depois do LCA, vim trabalhando firme, treinando firme, até minha recuperação foi muito rápida. A recuperação normalmente de quem rompe o LCA, volta com nove ou dez meses, eu voltei com sete. Voltei fazendo alguns jogos no Sub-20, joguei a Copinha, voltei para o profissional, treinando bem, firme e esperei a minha oportunidade, graças a Deus. Agradecer ao Dorival, ao Fabinho, a toda comissão técnica, ao Luizão (Luiz Fernando, preparador de goleiros), ao (Marcelo) Carpes, que sempre estão ali comigo, a todos os goleiros, que hoje, graças a Deus, consegui realizar meu sonho — contou.