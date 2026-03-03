menu hamburguer
João Ricardo é reprovado em exames e mela acerto com Corinthians

Goleiro passou por cirurgia no ombro recente e seria contratado por empréstimo

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 03/03/2026
11:12
João Ricardo não será mais reforço do Corinthians (Foto: Lucas Emanuel/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraJoão Ricardo não será mais reforço do Corinthians (Foto: Lucas Emanuel/Agif/Gazeta Press)
O Corinthians desistiu da contratação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza. O Timão tinha um acordo encaminhado com o atleta desde janeiro, mas recuou na negociação após o arqueiro ser reprovado nos exames médicos. A informação foi inicialmente publicada pela jornalista Bianca Molina e confirma pelo Lance!.

O jogador se recuperava de uma cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Diante desse cenário, o clube optou por "congelar" as tratativas até a completa recuperação do atleta, para que ele pudesse passar por nova avaliação médica. Como isso não ocorreu, a negociação acabou encerrada.

A última partida de João Ricardo foi no dia 27 de setembro de 2025, na vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Sport, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o goleiro atuou durante os 90 minutos.

Experiente, o jogador de 37 anos começou nas categorias de base do Concórdia-SC. Nos últimos anos, somou dois títulos da Série B do Campeonato Brasileiro e tem passagem por outros clubes nacionais, como Ceará, América Mineiro, Chapecoense, Paraná e Paysandu.

Pelo Fortaleza, o veterano levantou as taças de campeão cearense e da Copa do Nordeste, além de mais de 150 jogos.

João Ricardo na carreira

  1. 625 jogos
  2. 640 gols sofridos (1.025 por jogo)
  3. 222 jogos sem sofrer gols (36%)

João Ricardo no Fortaleza

  1. 155 jogos (155 titular)
  2. 167 gols sofridos (1.075 por jogo)
  3. 53 jogos sem sofrer gols (34%)
  4. 3.4 defesas por jogo
  5. 1.9 defesas em chutes dentro da área por jogo
  6. 75% de bolas defendidas
  7. 41% de acerto no passe longo
  8. Nota Sofascore 7.14
João Ricardo, goleiro do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
João Ricardo vai retornar ao Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

E como fica o Corinthians?

A negociação era conduzida por Marcelo Paz, ex-diretor do Fortaleza, que recentemente deixou o clube cearense. No Corinthians, a diretoria enxergava a contratação uma oportunidade de reforçar um setor.

Atualmente, o clube conta com Hugo Souza, titular absoluto e nome frequente nas listas de convocação para Seleção Brasileira, além de Felipe Longo e Kauê como opções imediatas para a meta, mas considerados jovens para jogos de "pressão".

