João Ricardo é reprovado em exames e mela acerto com Corinthians

O Corinthians desistiu da contratação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza. O Timão tinha um acordo encaminhado com o atleta desde janeiro, mas recuou na negociação após o arqueiro ser reprovado nos exames médicos. A informação foi inicialmente publicada pela jornalista Bianca Molina e confirma pelo Lance!.

O jogador se recuperava de uma cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Diante desse cenário, o clube optou por "congelar" as tratativas até a completa recuperação do atleta, para que ele pudesse passar por nova avaliação médica. Como isso não ocorreu, a negociação acabou encerrada.

A última partida de João Ricardo foi no dia 27 de setembro de 2025, na vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Sport, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o goleiro atuou durante os 90 minutos.

Experiente, o jogador de 37 anos começou nas categorias de base do Concórdia-SC. Nos últimos anos, somou dois títulos da Série B do Campeonato Brasileiro e tem passagem por outros clubes nacionais, como Ceará, América Mineiro, Chapecoense, Paraná e Paysandu.

Pelo Fortaleza, o veterano levantou as taças de campeão cearense e da Copa do Nordeste, além de mais de 150 jogos.

João Ricardo na carreira

625 jogos 640 gols sofridos (1.025 por jogo) 222 jogos sem sofrer gols (36%)

João Ricardo no Fortaleza

155 jogos (155 titular) 167 gols sofridos (1.075 por jogo) 53 jogos sem sofrer gols (34%) 3.4 defesas por jogo 1.9 defesas em chutes dentro da área por jogo 75% de bolas defendidas 41% de acerto no passe longo Nota Sofascore 7.14

João Ricardo vai retornar ao Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

E como fica o Corinthians?

A negociação era conduzida por Marcelo Paz, ex-diretor do Fortaleza, que recentemente deixou o clube cearense. No Corinthians, a diretoria enxergava a contratação uma oportunidade de reforçar um setor.

Atualmente, o clube conta com Hugo Souza, titular absoluto e nome frequente nas listas de convocação para Seleção Brasileira, além de Felipe Longo e Kauê como opções imediatas para a meta, mas considerados jovens para jogos de "pressão".

