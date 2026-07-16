Wilton Sampaio perde força para final da Copa, mas ainda pode bater recorde
Brasileiro ainda pode apitar jogo do Mundial
Está definido. Argentina e Espanha vão se enfrentar neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela final da Copa do Mundo. Diante do confronto, o árbitro Wilton Pereira Sampaio perdeu forças para ser escalado para a decisão do Mundial. Entenda com o Lance! o motivo e os possíveis cenários do brasileiro.
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A presença de Wilton Pereira Sampaio na final da Copa do Mundo de 2026 se tornou improvável por conta da classificação da Argentina. A equipe do técnico Lionel Scaloni carimbou o passaporte para a decisão na última quarta-feira (15), após vencer a Inglaterra por 2 a 1, em Atlanta, nos Estados Unidos.
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Por conta da tradicional rivalidade entre brasileiros e argentinos, o nome de Wilton Pereira Sampaio perde força para a decisão. Vale destacar, que os outros árbitros nacionais, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel já retornaram para o Brasil.
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Possibilidade de recorde de Wilton Pereira Sampaio
Apesar das chances de estar presente na final da Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio ainda pode ser escalado para a decisão de terceiro colocado. O confronto está maracado para este sábado (18), às 18h (de Brasília), entre França e Inglaterra.
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Caso este cenário aconteça, o árbitro superaria a marca de Carlos Eugênio Simon, e se tornaria o brasileiro com mais participações em jogos de Copa do Mundo. Neste momento, os dois estão empatados com sete jogos apitados.
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