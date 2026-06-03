Corinthians renova gestão de estacionamentos e acerta ampliação da Neo Química Arena

O Corinthians anunciou a renovação do contrato com a Indigo para a gestão dos estacionamentos da Neo Química Arena pelos próximos 12 anos. O novo acordo prevê a construção de mais de dois mil lugares no setor Leste Superior, o que ampliará a capacidade do estádio para mais de 51 mil torcedores.

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O contrato também estabelece que o clube passará a receber 35% do faturamento líquido mensal dos estacionamentos. Além disso, o acordo inclui o perdão de débitos acumulados em gestões anteriores, relacionados ao não cumprimento de metas, e a extinção da multa prevista para o encerramento da vigência do novo contrato.

— Esse é mais um passo importante rumo ao fortalecimento financeiro e estrutural da nossa Arena. O acordo com a Indigo representa uma parceria estratégica que vai muito além da operação atual e abre caminho para a modernização e ampliação de espaços fundamentais, cujo projeto de ampliação e suas aprovações já estão em andamento junto aos órgãos competentes — celebrou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile.

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Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão)

Além das melhorias estruturais, do perdão das dívidas e da participação no faturamento, a Indigo também pagará ao Corinthians cerca de R$ 13 milhões, a partir de 2030, pela cessão de uso do espaço.

— Esse acordo firmado com a Indigo é fruto de uma negociação séria, transparente e conduzida com muito respeito entre as partes. Quero deixar aqui um agradecimento à Indigo pela parceria e pela confiança no potencial da Neo Química Arena. Desde o início, encontramos uma empresa disposta a construir soluções conjuntas, pensando não apenas no presente, mas também no futuro do clube — finalizou.

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