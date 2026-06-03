O Corinthians divulgou uma nota rebatendo as acusações de Flávio Flora, pai de Lucas Flora, de 12 anos, considerado uma das principais promessas das categorias de base do Corinthians nos últimos anos.

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Nesta quarta-feira (03), o responsável pelo garoto divulgou uma carta informando que decidiu romper com o Corinthians, explicando os motivos da decisão e relatando divergências com o departamento responsável pela formação de atletas.

O Corinthians, no entanto, informou que não deixou de inscrevê-lo na Federação Paulista de Futebol (FPF), como acusou Flavio Flora, por decisão do clube. Segundo a nota oficial, o processo dependia do envio de documentos por parte dos representantes do jogador, o que teria ocorrido apenas em 25 de fevereiro, mais de dois meses após a primeira solicitação. O clube também alegou que os pais ainda não assinaram a ficha cadastral exigida pela Federação para a efetivação do registro.

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O Timão negou ter exigido a rescisão do contrato de direito de imagem do atleta e afirmou ter tomado conhecimento de contatos realizados pelo pai do jogador com equipes da primeira divisão sem autorização prévia, apesar da existência de vínculo contratual.

O clube acrescentou que o garoto não comparece aos treinamentos há mais de um mês, sem justificativa, mas que continuou cumprindo suas obrigações contratuais na tentativa de buscar uma solução consensual. Por fim, o Corinthians afirmou que entende que a iniciativa de encerrar a relação partiu da família e informou que buscará resguardar seus direitos previstos em contrato caso a rescisão seja concretizada.

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Carreira de Lucas Flora

Lucas Flora chegou ao Corinthians em 2021 e rapidamente passou a ser apontado como uma das principais promessas das categorias de base do clube. Além do destaque dentro de campo, o meia também acumula grande popularidade nas redes sociais, onde soma mais de 400 mil seguidores.

Em 2024, o jogador recebeu uma proposta para se transferir ao Palmeiras, mas optou por permanecer no Corinthians. O jovem ainda mantém contrato de patrocínio com a Nike, fornecedora de material esportivo que também veste o clube alvinegro.

Corinthians se manifesta sobre saída de Lucas Flora (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja abaixo a nota completa do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer que recebeu com surpresa as declarações dadas pelo sr. Flávio de Souza Flora, pai de um atleta integrante da equipe Sub-12, em comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira (03), no qual justifica a saída do jogador das categorias de base do Clube.

O Corinthians não deixou de inscrever o atleta na Federação Paulista de Futebol deliberadamente. Para que o procedimento fosse realizado, era necessário o envio de documentação por parte dos representantes do jogador. No entanto, essa documentação foi encaminhada apenas em 25 de fevereiro, mais de dois meses após a primeira solicitação feita pelo Departamento de Formação de Atletas, que reiterou o pedido em diversas oportunidades: 02/01, 09/01, 17/01, 30/01 e 04/02/2026, sem obter resposta.

É importante salientar que, para que o registro seja efetivado junto à Federação Paulista de Futebol, é indispensável que os pais assinem a ficha cadastral da entidade, o que não ocorreu até o presente momento.

Também não procede a afirmação de que o Corinthians tenha exigido a rescisão do contrato de direito de imagem do atleta.

O Corinthians informa, ainda, que tomou conhecimento de que o Sr. Flávio de Souza Flora realizou contatos com ao menos duas equipes da primeira divisão sem a anuência prévia do Clube, apesar da existência de contrato vigente entre as partes.

Cabe destacar que o atleta não comparece aos treinamentos há mais de um mês, sem apresentação de justificativa.

Ainda assim, o Corinthians continuou cumprindo integralmente suas obrigações contratuais, por entender que seria possível construir uma solução consensual que preservasse os interesses de todas as partes envolvidas, especialmente os do jovem atleta.

Diante dos fatos, o Clube entende que a iniciativa de encerramento da relação contratual partiu da família do jogador.

Por fim, o Corinthians esclarece que buscará resguardar seus direitos e interesses na forma prevista em contrato, inclusive em relação aos valores pactuados, caso a família opte pela rescisão do contrato de direito de imagem que vincula o atleta ao Clube.

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