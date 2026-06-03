O Corinthians conheceu os detalhes do confronto diante do Rosario Central, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. O detalhamento da tabela foi divulgado pela Conmebol nesta quarta-feira (3).

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O jogo de ida será disputado no dia 13 de agosto (quinta-feira), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário. Será o primeiro encontro entre as equipes nesta fase da competição.

A partida de volta está marcada para o dia 20 de agosto (quinta-feira), também às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A vaga às quartas de final será decidida em dois confrontos.

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Rosario Central e Di María no caminho do Corinthians

Os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes na história, justamente na Libertadores de 2000, também pelas oitavas de final. Na ocasião, o Timão avançou após uma disputa equilibrada, com placares idênticos nos jogos de ida e volta e decisão nas penalidades.

O duelo ficou marcado por fortes atuações e reviravoltas, incluindo gols de Luizão e Edílson no Pacaembu, além de grande destaque do goleiro Dida nas cobranças de pênaltis. Nas penalidades, o Corinthians venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação.

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Para o novo encontro, o Rosario Central tem como um de seus principais nomes o atacante Ángel Di María, enquanto Hugo Souza já enfrentou o jogador em outras ocasiões e levou vantagem em duelos individuais, incluindo defesas de pênaltis.

Ángel Di María está no caminho do Corinthians na Libertadores (Foto: Divulgação / Rosario Central)

Veja o chaveamento completo

Fluminense x Independiente Rivadavia

Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Estudiantes x Universidad Católica

Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 21h30, na Claro Arena, em Santiago.

Deportes Tolima x Independiente del Valle

Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 19h30, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué. Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 19h30, em local ainda não confirmado.

Platense x Coquimbo Unido

Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López. Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 19h, em estádio a ser definido.

Palmeiras x Cerro Porteño

Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo. Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção.

Cruzeiro x Flamengo

Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Mirassol x LDU Quito

Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), às 19h, em local ainda indefinido. Jogo de volta: 20 de agosto (quinta-feira), às 17h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Rosario Central x Corinthians

Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario. Jogo de volta: 20 de agosto (quinta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Premiação da Libertadores

Oitavas de final: US$ 1.250.000 - R$ 6,3 milhões

Quartas de final: US$ 1.700.000 - R$ 8,6 milhões

Semifinal: US$ 2.300.000 - R$ 11,6 milhões

Vice-campeão: US$ 7.000.000 - R$ 35,4 milhões

Campeão: US$ 25.000.000 - R$ 126,6 milhões

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