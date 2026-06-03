Corinthians x Rosario Central: veja datas, horários e locais das oitavas da Libertadores
Timão vai definir a vaga nas quartas de final em Itaquera
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O Corinthians conheceu os detalhes do confronto diante do Rosario Central, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. O detalhamento da tabela foi divulgado pela Conmebol nesta quarta-feira (3).
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O jogo de ida será disputado no dia 13 de agosto (quinta-feira), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário. Será o primeiro encontro entre as equipes nesta fase da competição.
A partida de volta está marcada para o dia 20 de agosto (quinta-feira), também às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A vaga às quartas de final será decidida em dois confrontos.
Rosario Central e Di María no caminho do Corinthians
Os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes na história, justamente na Libertadores de 2000, também pelas oitavas de final. Na ocasião, o Timão avançou após uma disputa equilibrada, com placares idênticos nos jogos de ida e volta e decisão nas penalidades.
O duelo ficou marcado por fortes atuações e reviravoltas, incluindo gols de Luizão e Edílson no Pacaembu, além de grande destaque do goleiro Dida nas cobranças de pênaltis. Nas penalidades, o Corinthians venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação.
Para o novo encontro, o Rosario Central tem como um de seus principais nomes o atacante Ángel Di María, enquanto Hugo Souza já enfrentou o jogador em outras ocasiões e levou vantagem em duelos individuais, incluindo defesas de pênaltis.
Veja o chaveamento completo
Fluminense x Independiente Rivadavia
- Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
- Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.
Estudiantes x Universidad Católica
- Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata.
- Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 21h30, na Claro Arena, em Santiago.
Deportes Tolima x Independiente del Valle
- Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 19h30, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.
- Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 19h30, em local ainda não confirmado.
Platense x Coquimbo Unido
- Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López.
- Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 19h, em estádio a ser definido.
Palmeiras x Cerro Porteño
- Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.
- Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção.
Cruzeiro x Flamengo
- Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.
- Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Mirassol x LDU Quito
- Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), às 19h, em local ainda indefinido.
- Jogo de volta: 20 de agosto (quinta-feira), às 17h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.
Rosario Central x Corinthians
- Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario.
- Jogo de volta: 20 de agosto (quinta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Premiação da Libertadores
- Oitavas de final: US$ 1.250.000 - R$ 6,3 milhões
- Quartas de final: US$ 1.700.000 - R$ 8,6 milhões
- Semifinal: US$ 2.300.000 - R$ 11,6 milhões
- Vice-campeão: US$ 7.000.000 - R$ 35,4 milhões
- Campeão: US$ 25.000.000 - R$ 126,6 milhões
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