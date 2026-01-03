menu hamburguer
Corinthians

Favela decide, e Corinthians vence o Trindade na estreia da Copinha

Centroavante marcou no final do segundo tempo

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 03/01/2026
16:41
Corinthians venceu o Trindade por 1 a 0 (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)
Corinthians venceu o Trindade por 1 a 0 (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)
O Corinthians estreou na Copinha neste sábado (3). O clube alvinegro sofreu contra o Trindade, mas venceu por 1 a 0, em Jaú, no interior paulista, pela primeira rodada do Grupo 8 da competição. Favela marcou o gol do Timão.

A partida foi truncada, e o clube alvinegro sofreu para garantir os três pontos. Vice-campeão Goiano Sub-20 na última temporada, o Trindade pressionou o Corinthians, mas o Timão garantiu a vitória no apagar das luzes, aos 35 minutos da segunda etapa.

Como foi o jogo?

A primeira etapa em Jaú foi diferente do esperado. O Corinthians sofreu nas mãos do Trindade, que teve as melhores oportunidades. O cartão de visita veio logo aos quatro minutos, com um chute de Jacó por cima do travessão.

A resposta do Timão veio logo depois, aos cinco minutos. Favela fez boa jogada pela lateral, cruzou e Luizinho completou às redes. A arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol do Corinthians. Foi a melhor chance da equipe de Willian Batista.

O Trindade passou a dominar as ações ofensivas. Aos 25 minutos, Arthur aproveitou cruzamento e finalizou na pequena área. Matheus, goleiro do Corinthians, defendeu com os pés em cima da linha e evitou o gol. A equipe goiana teve mais posse de bola e assustou o Timão até chegar o intervalo.

Na segunda etapa, o fator físico pesou e o clube alvinegro teve mais o domínio do jogo. Entretanto, a equipe foi pouco efetiva. Aos 17 minutos, Luizinho fez boa jogada pela direita, finalizou e Guti fez uma boa defesa.

O Corinthians rondou a área adversária, mas sofreu para criar chances efetivas. Aos 35 minutos, Favela foi lançado no ataque, se antecipou ao goleiro, finalizou e marcou o gol da vitória alvinegra. Brilhou a estrela do centroavante de 19 anos.

Corinthians venceu na estreia da Copinha
Timão venceu na estreia da Copinha 2026 (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)

Próximo jogo

O Timão volta a campo na próxima terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), para a segunda rodada da Copinha. Os comandados de Willian Batista encaram o Luverdense, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O Trindade encara o XV de Jaú, no mesmo local, às 17h15 (de Brasília).

✅Ficha técnica

CORINTHIANS 1 X 0 TRINDADE-GO
1ª RODADA DA COPINHA

📆 Data e horário: sábado, 03 de janeiro, às 14h45 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú (SP)
🥅 Gols: Favela (35'/2ºT) (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Tupã (COR); Rodrigo (TRI); Guti (TRI); Edmilson (TRI)
🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Willian Batista)
Matheus; João Vitor (Pellegrin), Vera, Iago e Pires; Thomas (Caraguá), Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim (Rodrigo); Luizinho, Favela e Tupã (Luiz Eduardo)

TRINDADE-GO (Técnico: Hugo Lima)
Guti; Gustavo Paiva, Edmilson, Izaac e Jacó; Agnaldo, Rhuan e Brendo (Cauan); Samuel, Bernardo e Arthur

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gabriel Furlan
🚩 Assistentes: Giovanni Crescêncio e Leonardo Franzoni Guarnieri

