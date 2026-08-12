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Rizek aponta dois erros 'terríveis' do Corinthians com Memphis

Passagem do holandês pelo clube chegou ao fim com polêmica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 19:08
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Rizek apontou erros do Corinthians em passagem de Memphis pelo clube (Foto: Reprodução)

O jornalista André Rizek apontou dois erros do Corinthians na passagem do atacante Memphis Depay pelo clube. O vínculo do jogador com o time chegou ao fim após um período de renovação conturbado com a diretoria alvinegra.

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Por meio de uma publicação nas redes sociais, o apresentador dos canais Sportv criticou pontualmente questões da gestão do Corinthians com o holandês. Para Rizek, a diretoria errou ao trazer o atleta e na forma como conduziu o processo de renovação contratual.

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— O Corinthians cometeu dois erros terríveis com o Memphis Depay. O primeiro dele foi trazer o holandês sem ter nenhuma condição de arcar com a proposta que fizeram e assinaram com ele. Resultado disso? Uma dívida que hoje está em 77 milhões. Mas ele veio, jogou bem, deu resultado e se tornou um dos jogadores mais queridos da história recente do clube — iniciou o comentarista, antes de completar.

— O segundo erro foi essa trapalhada na não renovação. É claro, que sou a favor do Corinthians se preocupar com a saúde financeira, é por causa da ausência disso que o time está nesse buraco sem fim. Mas se fosse verdade, mostra mais uma vez o amadorismo da gestão corintiana. Como que se faz uma proposta para o jogador, trazer para o Brasil, fazer exames médicos, tudo que o Memphis concordou, para no final alegar preocupação com a saúde financeira. Agora, o jogador tem todo o direito de executar o clube — concluiu.

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Atual situação de Memphis com o Corinthians

A negociação para estender o vínculo entre Corinthians e Memphis Depay chegou ao fim, mas a novela entre as partes está longe de acabar. O Lance! apurou que o atacante ficou incomodado com a postura do presidente Osmar Stabile e entende que foi utilizado em questões políticas dentro do clube.

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Memphis considera que sua postura, tanto interna quanto externamente, sempre foi coerente. O jogador não deixou de fazer críticas aos dirigentes quando entendeu que era necessário e avalia que sua relação com a cúpula do Corinthians acabou sendo usada em meio às disputas políticas do clube.

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O holandês criou uma forte identificação com o Corinthians, especialmente com a torcida, mas deve cobrar os valores que considera devidos pelo clube. O camisa 10 entende que fez o possível durante a negociação pela renovação para chegar a um acordo sobre as pendências.

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Memphis Depay durante partida do Corinthians
Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

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