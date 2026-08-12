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Casagrande se manifesta sobre saída de Memphis do Corinthians

Atacante chegou no Timão em setembro de 2024

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/08/2026 11:49
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Memphis somou 20 gols em 79 jogos pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
Memphis somou 20 gols em 79 jogos pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

vínculo entre Corinthians Memphis Depay chegou ao fim. A novela sobre a renovação do atacante chegou a uma conclusão. Com a saída de Depay do clube paulista, Walter Casagrande, comentarista dos canais UOL, defendeu a decisão tomada por Osmar Stabile.

Durante o programa News Esporte, o ex-jogador apontou o Corinthians como certo pela decisão. O comentarista detalhou que Memphis tem o direito de cobrar as dívidas do clube paulista, mas, agiu errado durante sua manifestação nas redes sociais.

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Comentarista defendeu diretor do Corinthians sobre saída de Memphis (Foto: Reprodução/Instagram)
Comentarista defendeu diretor do Corinthians sobre saída de Memphis (Foto: Reprodução/Instagram)

Casagrande defende saída de Memphis do Corinthians

Para Casagrande, Memphis Depay utilizava o Corinthians como refém para ter um "lugar seguro" e uma garantia para receber as dívidas estabelecidas:

- Muitas vezes eu fui um deles e vários jornalistas também falaram que o Corinthians era refém do Memphis. O que é ser refém do jogador? Exatamente essa situação agora. Ah, não renovou. Então eu vou cobrar. Então vocês vão ver a consequência. Isso é ser refém. Isso é agir como um cara que não aceitou uma negativa do time que ele está jogando ou que ele estava jogando para renovar - detalhou o comentarista.

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Posteriormente, o ex-jogador detalhou que o atleta que está de saída do Timão deve cobrar o valor da dívida estabelecida, mas que Osmar Stabile tomou a decisão correta em não renovar com o atacante:

- O Corinthians deve para ele. Tem que cobrar a dívida dele. O Corinthians tem que pagar. Isso é inegociável, tem que pagar. Cara, qual é o problema de não renovar? Pode ter sido de um modo errado. Pode ter sido que a diretoria do Corinthians não soube lidar direito com a situação. Pode ser que eles mostraram claramente para o Memphis que iam renovar e depois desistiram. Pode ser. Ok. Pode ter sido tudo errado. Mas o final da história para o Corinthians é o certo - completou Casagrande.

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O motivo da saída do atacante do Timão

A saída de Memphis ocorre após uma reviravolta na gestão financeira do clube. Embora as conversas para contrato até 2028 estivessem avançadas, o presidente Osmar Stabile recuou na assinatura final por entender que o Corinthians não teria condições de arcar com os altos custos da operação. Em nota oficial, o clube justificou a desistência, citando a necessidade de um "rigoroso equilíbrio e responsabilidade" para preservar a saúde financeira da instituição.

➡️Torcidas de Flamengo e Palmeiras reagem à saída de Memphis do Corinthians

A decisão pegou o departamento de futebol de surpresa, incluindo o técnico Fernando Diniz, que contava com a volta do camisa 10 para os confrontos decisivos da Copa Libertadores. Memphis estava aguardando a definição visando a continuidade da temporada, mas o desfecho negativo encerrou abruptamente sua trajetória no Parque São Jorge.

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