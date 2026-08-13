Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recorde
Zagueiro supera Daniel Alves e se torna o brasileiro mais vitorioso do futebol
O zagueiro Marquinhos escreveu definitivamente seu nome no topo do futebol internacional. Ao alcançar a marca de 43 títulos oficiais em sua trajetória profissional, o capitão do PSG e defensor da Seleção Brasileira ultrapassou Daniel Alves (42) e se tornou o jogador brasileiro mais vitorioso de toda a história do esporte.
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A impressionante galeria do defensor foi construída com protagonismo nas principais competições do planeta. No futebol europeu com a camisa do PSG, o zagueiro acumulou dezenas de troféus nacionais, incluindo múltiplas conquistas da Ligue 1, da Copa da França, da Copa da Liga Francesa e da Supercopa da França. No cenário continental e global, Marquinhos consolidou sua prateleira ao erguer as taças da Champions League, da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental.
Antes de estabelecer sua hegemonia no continente europeu, o defensor já havia começado a trilhar seu caminho vitorioso no futebol sul-americano. No início de carreira pelo Corinthians, o atleta fez parte do elenco campeão da Copa Libertadores. Já pela Seleção Brasileira, Marquinhos gravou seu nome na história do país ao conquistar o título da Copa América, além de participações marcantes em ciclos internacionais.
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