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Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recorde

Zagueiro supera Daniel Alves e se torna o brasileiro mais vitorioso do futebol

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 14:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain, camisa 5, Marquinhos, comemora com o troféu após a vitória na Supercopa da UEFA entre o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, Áustria, em 12 de agosto de 2026
Com a camisa do PSG, Marquinhos alcançou a incrível marca de 43 títulos na carreira profissional (Foto: Franck Fife / AFP)

O zagueiro Marquinhos escreveu definitivamente seu nome no topo do futebol internacional. Ao alcançar a marca de 43 títulos oficiais em sua trajetória profissional, o capitão do PSG e defensor da Seleção Brasileira ultrapassou Daniel Alves (42) e se tornou o jogador brasileiro mais vitorioso de toda a história do esporte.

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Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa
Com a camisa do Paris Saint-Germain, Marquinhos alcançou a incrível marca de 43 títulos na carreira profissional (Foto: Franck Fife / AFP)

➡️ PSG confirma favoritismo diante do Aston Villa e é bicampeão da Supercopa da Uefa

A impressionante galeria do defensor foi construída com protagonismo nas principais competições do planeta. No futebol europeu com a camisa do PSG, o zagueiro acumulou dezenas de troféus nacionais, incluindo múltiplas conquistas da Ligue 1, da Copa da França, da Copa da Liga Francesa e da Supercopa da França. No cenário continental e global, Marquinhos consolidou sua prateleira ao erguer as taças da Champions League, da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental.

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Antes de estabelecer sua hegemonia no continente europeu, o defensor já havia começado a trilhar seu caminho vitorioso no futebol sul-americano. No início de carreira pelo Corinthians, o atleta fez parte do elenco campeão da Copa Libertadores. Já pela Seleção Brasileira, Marquinhos gravou seu nome na história do país ao conquistar o título da Copa América, além de participações marcantes em ciclos internacionais.

Marquinhos em ação pelo Corinthians
Pelo Corinthians, Marquinhos iniciou sua coleção de troféus com a conquista da Copa Libertadores (Foto: Daniel Augusto Jr. / Corinthians)

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