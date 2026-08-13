Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recorde Zagueiro supera Daniel Alves e se torna o brasileiro mais vitorioso do futebol

O zagueiro Marquinhos escreveu definitivamente seu nome no topo do futebol internacional. Ao alcançar a marca de 43 títulos oficiais em sua trajetória profissional, o capitão do PSG e defensor da Seleção Brasileira ultrapassou Daniel Alves (42) e se tornou o jogador brasileiro mais vitorioso de toda a história do esporte.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a camisa do Paris Saint-Germain, Marquinhos alcançou a incrível marca de 43 títulos na carreira profissional (Foto: Franck Fife / AFP)

➡️ PSG confirma favoritismo diante do Aston Villa e é bicampeão da Supercopa da Uefa

A impressionante galeria do defensor foi construída com protagonismo nas principais competições do planeta. No futebol europeu com a camisa do PSG, o zagueiro acumulou dezenas de troféus nacionais, incluindo múltiplas conquistas da Ligue 1, da Copa da França, da Copa da Liga Francesa e da Supercopa da França. No cenário continental e global, Marquinhos consolidou sua prateleira ao erguer as taças da Champions League, da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental.

continua após a publicidade

Antes de estabelecer sua hegemonia no continente europeu, o defensor já havia começado a trilhar seu caminho vitorioso no futebol sul-americano. No início de carreira pelo Corinthians, o atleta fez parte do elenco campeão da Copa Libertadores. Já pela Seleção Brasileira, Marquinhos gravou seu nome na história do país ao conquistar o título da Copa América, além de participações marcantes em ciclos internacionais.

Pelo Corinthians, Marquinhos iniciou sua coleção de troféus com a conquista da Copa Libertadores (Foto: Daniel Augusto Jr. / Corinthians)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.