Mensagem de Memphis ao Corinthians viraliza na Europa: 'Conflito aberto' Jogador se pronunciou em suas redes sociais

A mensagem de Memphis Depay após o fim de sua passagem pelo Corinthians ganhou espaço na imprensa europeia nesta quarta-feira (12). O "Marca", de Madri, tratou a manifestação do atacante como uma reação contundente e afirmou que o episódio entre o jogador e o clube se transformou em um "conflito aberto". A "BBC", da Inglaterra, também noticiou o posicionamento do neerlandês, mas com uma abordagem mais factual.

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Memphis se manifestou nas redes sociais depois de o Corinthians anunciar que não renovaria seu contrato. Na publicação, o atacante afirmou que havia um acordo para a extensão do vínculo e acusou algumas pessoas do clube de romperem o compromisso.

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O Lance! apurou que o jogador ficou incomodado com a postura do presidente Osmar Stabile e entende que sua relação com a cúpula corintiana acabou sendo utilizada em meio às disputas políticas do clube. Depay também avalia medidas legais para preservar seus interesses. Além da publicação no X, o atacante compartilhou a mensagem no Instagram e marcou diretamente o perfil de Stabile.

Foi justamente o tom da mensagem que chamou a atenção do Marca. O jornal espanhol afirmou que "Memphis Depay reagiu com veemência" ao comunicado do Corinthians e deu destaque à parte final da declaração do jogador, considerada o ponto mais forte da manifestação.

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+ Memphis se pronuncia, critica Corinthians e manda recado para Stabile: 'Não deixarei'

Marca destaca "conflito aberto" entre Corinthians e Memphis

Ao repercutir a mensagem, o Marca colocou o episódio entre Memphis e Corinthians como mais do que uma simples saída contratual. O jornal afirmou que "a saída de Depay do clube brasileiro se transformou em um conflito aberto", destacando a versão apresentada pelo atacante de que já existia um acordo para estender seu contrato por mais dois anos.

A publicação espanhola também chamou atenção para a forma como Memphis decidiu responder à decisão do clube. Segundo o Marca, "a mensagem termina com um anúncio e um aviso", em referência à promessa do jogador de falar publicamente sobre o caso nos próximos dias e à possibilidade de buscar medidas contra o Corinthians. O trecho mais contundente da declaração também recebeu destaque.

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– Não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção – afirmou Memphis.

Memphis comemorando gol com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/SCCP)

O Marca descreveu essa parte da mensagem como uma declaração que "gerou alarme no Brasil". Na avaliação do jornal, a manifestação mudou o tom da discussão e colocou em lados opostos as versões apresentadas pelo jogador e pelo Corinthians.

A repercussão acontece um dia depois de o Diario AS, também de Madri, publicar uma reportagem sobre a saída de Memphis. O jornal classificou o episódio como um "vexame" e chamou de "difícil de compreender" a mudança de posição do Corinthians após o avanço das negociações.

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O Mundo Deportivo, de Barcelona, já havia acompanhado a negociação na semana anterior, quando publicou uma reportagem sobre as supostas exigências atribuídas ao atacante durante as conversas pela renovação. Na ocasião, o veículo catalão utilizou o termo "enlouqueceu" para descrever sua avaliação sobre os pedidos.

BBC apenas noticia manifestação de Memphis

Na Inglaterra, a repercussão teve um tom diferente. A BBC publicou uma reportagem sobre a declaração do atacante, mas sem a mesma abordagem dada pelo Marca ao conflito. O veículo destacou que Memphis acusou o Corinthians de "comportamento inaceitável" e de descumprir um acordo depois da decisão de não renovar seu contrato.

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A BBC também reproduziu trechos da mensagem publicada pelo jogador. Entre eles, está a afirmação de que a renovação havia sido acordada pelo presidente e pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do clube.

– Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso – escreveu Memphis.

A BBC também apresentou a versão do Corinthians para a decisão, baseada na situação financeira da instituição, e lembrou a passagem do atacante pelo futebol inglês, com destaque para seu período no Manchester United.

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A publicação ainda registrou que o Corinthians pretende abordar o assunto em uma entrevista coletiva do presidente Osmar Stabile nos próximos dias, enquanto Memphis afirmou que também falará publicamente sobre o episódio.

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