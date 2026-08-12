Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição
Rosario Central e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG). O confronto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, terá transmissão da ESPN/Disney+. ➡️ Assista o jogo na Disney+.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
Corinthians
O Corinthians encerrou, na tarde desta quarta-feira (12), a preparação para o confronto diante do Rosario Central (ARG). O último treinamento antes da partida aconteceu no CT Jorge B. Griffa, do Newell's Old Boys (ARG), em Rosário, e com a imprensa liberada para acompanhar os 15 primeiros minutos.
Para a partida, o Corinthians terá cinco desfalques. André, com um incômodo na coxa, está fora. Kayke e Vitinho seguem em recuperação de lesões no joelho esquerdo, enquanto Yuri Alberto trata uma lesão muscular no posterior da coxa direita. Zakaria Labyad, por sua vez, se recupera de uma lesão no menisco e de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
O Corinthians avançou às oitavas de final da Libertadores na liderança do Grupo E, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, com oito gols marcados e quatro sofridos. O Rosario Central (ARG) terminou na segunda colocação do Grupo H, com 13 pontos, mesma pontuação do líder Independiente del Valle (EQU).
Rosário Central
O Rosario Central chega ao mata-mata como um time de duas caras: brilhante na Copa Libertadores e instável no Torneo Clausura. Na fase de grupos, a equipe de Jorge Almirón terminou em segundo no Grupo H, com 13 pontos, em quatro vitórias, um empate e uma derrota, atrás apenas do Independiente del Valle no critério de desempate.
O comandante da equipe argentina deve manter o 4-2-3-1 que vem repetindo desde a chegada ao clube, com Franco Ibarra e Vicente Pizarro protegendo a defesa e dando liberdade para Di María atuar por dentro. Nesse sentido, o craque da equipe do Rosário, tende a partir do lado esquerdo para o miolo.
Por outro lado, O Rosario Central terá Juan Giménez como principal desfalque. O zagueiro trata uma lesão de longa duração no ligamento do joelho desde agosto de 2025 e continua em recuperação. Marco Ruben aparece como dúvida para a partida, mas não houve confirmação recente sobre sua condição física. Já Julián Fernández, citado com um desconforto, aparece como titular na escalação mais recente e deve jogar normalmente.
Histórico entre Corinthians e Rosário Central
Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.
Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Alvinegro saiu vitorioso do confronto.
Confira as informações do jogo entre Rosario Central x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
ROSARIO CENTRAL X CORINTHIANS
LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG)
📺 Onde assistir: ESPN/Disney+.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ROSÁRIO CENTRAL: Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro, Julián Fernández, Di María e Campaz; Copetti. (Técnico: Jorge Almirón)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. (Técnico: Fernando Diniz)
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