Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição

PorRedação Lance!Rosário (ARG)
12/08/2026 22:37
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Rosario Central x Corinthians - Onde assistir
Rosario Central x Corinthians (Foto: Arte/ Lance!)

Rosario Central e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG). O confronto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, terá transmissão da ESPN/Disney+. ➡️ Assista o jogo na Disney+.

Ficha do jogo

Rosário Central escudo
ROS
ESSE - Escudo - Corinthians!
COR
Oitavas - ida
Libertadores
Data e Hora
quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG)
Árbitro
Andrés Matonte (URU)
Assistentes
Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
Var
Christian Ferreyra (URU)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

Corinthians

Corinthians encerrou, na tarde desta quarta-feira (12), a preparação para o confronto diante do Rosario Central (ARG). O último treinamento antes da partida aconteceu no CT Jorge B. Griffa, do Newell's Old Boys (ARG), em Rosário, e com a imprensa liberada para acompanhar os 15 primeiros minutos.

continua após a publicidade

Para a partida, o Corinthians terá cinco desfalques. André, com um incômodo na coxa, está fora. Kayke e Vitinho seguem em recuperação de lesões no joelho esquerdo, enquanto Yuri Alberto trata uma lesão muscular no posterior da coxa direita. Zakaria Labyad, por sua vez, se recupera de uma lesão no menisco e de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Corinthians avançou às oitavas de final da Libertadores na liderança do Grupo E, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, com oito gols marcados e quatro sofridos. O Rosario Central (ARG) terminou na segunda colocação do Grupo H, com 13 pontos, mesma pontuação do líder Independiente del Valle (EQU).

continua após a publicidade

Rosário Central

O Rosario Central chega ao mata-mata como um time de duas caras: brilhante na Copa Libertadores e instável no Torneo Clausura. Na fase de grupos, a equipe de Jorge Almirón terminou em segundo no Grupo H, com 13 pontos, em quatro vitórias, um empate e uma derrota, atrás apenas do Independiente del Valle no critério de desempate.

O comandante da equipe argentina deve manter o 4-2-3-1 que vem repetindo desde a chegada ao clube, com Franco Ibarra e Vicente Pizarro protegendo a defesa e dando liberdade para Di María atuar por dentro. Nesse sentido, o craque da equipe do Rosário, tende a partir do lado esquerdo para o miolo.

continua após a publicidade

Por outro lado, O Rosario Central terá Juan Giménez como principal desfalque. O zagueiro trata uma lesão de longa duração no ligamento do joelho desde agosto de 2025 e continua em recuperação. Marco Ruben aparece como dúvida para a partida, mas não houve confirmação recente sobre sua condição física. Já Julián Fernández, citado com um desconforto, aparece como titular na escalação mais recente e deve jogar normalmente.

Histórico entre Corinthians e Rosário Central

Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.

continua após a publicidade

Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Alvinegro saiu vitorioso do confronto.

Confira as informações do jogo entre Rosario Central x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA
ROSARIO CENTRAL X CORINTHIANS
LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG)
📺 Onde assistir: ESPN/Disney+.

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ROSÁRIO CENTRAL: Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro, Julián Fernández, Di María e Campaz; Copetti. (Técnico: Jorge Almirón)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. (Técnico: Fernando Diniz)

Fachada do Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central
Fachada do Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rodrigo Garro, meia do Corinthians

Corinthians

Garro fala sobre saída de Memphis do Corinthians: 'Não controlamos'

Há 35 minutos
Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians

Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians contra o Rosario Central

Há 59 minutos
Fachada do Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central

Corinthians

Em 'terra inimiga', Corinthians mergulha na rivalidade de Rosário

Há 1 hora
rizek1

Fora de Campo

Rizek aponta dois erros 'terríveis' do Corinthians com Memphis

Há 3 horas
Memphis Depay, do Corinthians, de roupa preta e boné

Fora de Campo

A vida de Memphis fora de campo durante passagem no Corinthians; relembre

Há 7 horas
Memphis, cabisbaixo, com a camisa do Corinthians laranja e preta

Fora de Campo

Vitor Sérgio avalia não renovação de Memphis no Corinthians: 'Politicagem'

Há 10 horas
Mais LANCE!
Memphis somou 20 gols em 79 jogos pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Casagrande se manifesta sobre saída de Memphis do Corinthians

Memphis comemorando gol com a camisa do Corinthians

Mensagem de Memphis ao Corinthians viraliza na Europa: 'Conflito aberto'

Memphis somou 20 gols em 79 jogos pelo Corinthians (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Jornalista critica diretoria após saída de Memphis Depay

Memphis Depay durante a partida entre Corinthians e Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Neo Química Arena

Memphis se vê traído e pode levar Corinthians à Fifa; saiba o motivo

Corinthians não renova com Memphis Depay

Os bastidores do 'não': saída de Memphis causa surpresa e agita ambiente do Corinthians

Craque Neto em programa donos da bola

Neto reprova atitude de Memphis antes de saída do Corinthians: 'Não suporto'

Memphis acena no Corinthians

Torcidas de Flamengo e Palmeiras reagem à saída de Memphis do Corinthians

Fernando Diniz durante partida do Corinthians

Antes de Rosario x Corinthians, Diniz tem retrospecto equilibrado contra argentinos

Memphis Depay marcou contra o Grêmio (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Memphis se pronuncia, critica Corinthians e manda recado para Stabile: 'Não deixarei'

Memphis Depay em ação pelo Corinthians

Palmeiras provoca o Corinthians após saída de Memphis

Memphis Depay em ação pelo Corinthians

Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após saída do clube

Memphis em ação pelo Corinthians contra o Cruzeiro na temporada de 2025

Espanhóis repercutem saída de Memphis do Corinthians: 'Vexame'

Pedro Raul, jogador do Corinthians

Diniz deve repetir escalação do Corinthians contra o Rosario pela Libertadores; veja