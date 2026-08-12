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Garro fala sobre saída de Memphis do Corinthians: 'Não controlamos'

De "mãos atadas", o camisa 8 destacou que o elenco precisa manter o foco na temporada

PorGuilherme LesnokRosário (ARG)
12/08/2026 22:20
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Rodrigo Garro, meia do Corinthians
Rodrigo Garro durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O meia Rodrigo Garro, capitão do Corinthians, comentou a saída de Memphis Depay, que deixará o clube após a diretoria recuar nas negociações pela renovação do contrato devido a questões financeiras.

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Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), antes do treino final para o confronto contra o Rosario Central, pela Libertadores, o argentino falou sobre a saída do companheiro e destacou a necessidade de o elenco manter o foco nos próximos compromissos.

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— Infelizmente a gente não vai poder ter Memphis conosco. É uma situação difícil que a gente não controla, mas o futebol é assim, as coisas acontecem. Nós, como grupo, como líderes, temos que tentar blindar o elenco dessas coisas — disse Garro.

Garro também comentou sobre as informações que chegam ao elenco e reforçou que o principal objetivo neste momento é o confronto contra o Rosario Central.

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— Tem coisas que a gente escuta e vê; infelizmente, as coisas chegam. Mas a prioridade tem que ser o jogo de amanhã, tem que ser continuar focados no objetivo, sabendo que tem coisas muito importantes pela frente e que a gente sonha com coisas grandes — comentou.

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Memphis é um jogador muito importante para nós, mas são coisas que não controlamos. Temos que tentar focar nas coisas que controlamos, que é do campo para dentro. E fazer o melhor para a equipe — seguiu.

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Garro também foi questionado sobre a possibilidade de voltar a vestir a camisa 10 do Corinthians. Ex-camisa 10, o argentino perdeu o número para Memphis após o cumprimento de uma cláusula contratual que garantia o uniforme ao holandês.

— São coisas que não pensei, não estão na minha cabeça. Estou focado em jogar futebol, tentar desfrutar jogar futebol. Essas coisas podem chegar, mas, não estou pensando em usar a camisa 8 ou 10. Eu estou feliz no Corinthians e quero continuar ajudando o time, seja qual número for — finalizou.

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Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay deixou o Corinthians após não ter o contrato renovado (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis detonou dirigentes

Além da postagem original no X (antigo Twitter), Memphis utilizou os stories do Instagram para republicar sua nota e marcou diretamente o perfil do presidente Osmar Stabile, sinalizando que as críticas são direcionadas especificamente à cúpula do clube.

Memphis revelou estar decepcionado ao saber da decisão do Corinthians e afirmou que a renovação havia sido explicitamente acordada não apenas pelo presidente, mas também pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do Timão.

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O jogador destacou que sempre manteve o respeito pela instituição durante o processo, mas que agora se sente forçado a agir com firmeza para proteger seus interesses.

O tom da mensagem subiu quando o atacante afirmou que o que chamou de "comportamento inaceitável" não passará impune. "Fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", declarou o atleta, indicando que deve buscar medidas legais contra o Corinthians nos próximos dias.

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