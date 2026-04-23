Entenda o plano de três etapas do Corinthians para renovar com Memphis

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação.

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Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

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Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

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— Falar sobre Memphis é repetitivo, mas é necessário, porque é um tema que chama atenção. Nossa intenção é de permanência dele, entendemos que ele quer permanecer. Se sabe que tem que fazer um ajuste contratual, o qual ele entende que deve ser feito. Ele sabe que, para permanecer no Corinthians, esse ajuste é necessário. As coisas no caminho no bom sentido para dar certo — disse Marcelo Paz.

— A gente está buscando parceiros para viabilizar. Já tem contatos iniciais de parceiros que demonstraram interesse. Eu vejo com otimismo com possibilidade de permanência dele. O Diniz quer muito trabalhar com ele por mais tempo, não só essa reta. Vamos tentar viabilizar isso. Tem vontade dele, tem desejo do clube, da comissão técnica, do torcedor. Ele quer ficar no Brasil, no Corinthians, e a gente está buscando viabilizar isso. Ele está disposto. Não vou entregar estratégia. O que eu posso dizer é que buscamos parceiros, a caminho isso. Ajuda a viabilizar — completou.

Memphis Depay se recupera de lesão (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Momento de Memphis Depay

Memphis Depay segue em processo de recuperação de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita, com trabalhos de fisioterapia. O camisa 10 não atua desde 22 de abril.

O Corinthians não confirma, mas a expectativa é contar com o camisa 10 no confronto diante do Peñarol, na próxima quinta-feira (30), pela terceira rodada da Libertadores.

Memphis Depay pelo Corinthians:

77 jogos (61 titular) 20 gols 15 assistências 153 mins p/ participar de gol 160 finalizações (67 no gol) 8.0 finalizações p/ marcar gol 31% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1.0 drible certo (46% de acerto) por jogo 29% acerto no cruzamento 37% eficiência nos duelos 1.0 falta sofrida por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.01 Campeão Paulista Campeão da Copa do Brasil Campeão da Supercopa do Brasil

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