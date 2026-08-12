Vitor Sérgio avalia não renovação de Memphis no Corinthians: 'Politicagem'
Jornalista relembrou declaração do jogador após título da Copa do Brasil
Após a confirmação da não renovação de Memphis com o Corinthians, Vitor Sérgio Rodrigues lembrou uma declaração do jogador que pode ter contribuído para a saída do clube. O jornalista resgatou uma fala do holandês após a conquista da Copa do Brasil sobre o Vasco, em 2025, e disse que o principal fator para a não extensão do seu vínculo com o Timão não é financeiro.
➡️Casagrande se manifesta sobre saída de Memphis do Corinthians
Durante participação no programa De Placa, da TNT Sports, VSR comentou as aspas do camisa 10 após o título, nas quais dizia que o Corinthians precisava melhorar em diversos aspectos e, principalmente, nos políticos. Para o comunicador, a atitude do jogador desagradou parte dos dirigentes do clube e contribuiu para a situação atual.
— Quando ganhou a Copa do Brasil, o Memphis abriu o microfone e detonou a vida política do Corinthians. Detonou a cambada de 300 conselheiros que está lá e que fica encostada no clube, e querendo decidir o destino de um clube de milhões de torcedores. O Memphis detonou esses caras e os caras até hoje nunca aceitaram isso — afirmou Vitor Sérgio Rodrigues.
— Na hora de título, na hora de comemorar, o Memphis virou e falou: "São pessoas que não querem o bem do Corinthians, são pessoas que atrapalham o Corinthians". Ele desceu a lenha nos caras e os caras nunca aceitaram isso. Então, esse ano é ano de eleição e esse grupinho de 300 lá falou: "Ó, o Memphis não pode ficar". Então, quem botou o Memphis para fora não foi a condição financeira, foi a politicagem — concluiu.
Relembre as aspas de Memphis após o título da Copa do Brasil
Durante entrevista após a conquista da Copa do Brasil sobre o Vasco, em dezembro de 2025, Memphis deu uma forte declaração sobre o funcionamento interno do Corinthians. Decisivo na final, o atacante afirmou que estava no clube também para ajudar na estrutura, mas ressaltou que não conseguiria fazer isso sozinho. Além disso, o jogador pediu a saída de quem estivesse na instituição apenas para atrapalhar, sem citar nomes.
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– As pessoas na diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente de quem eu falo, e eles sabem exatamente quem são. Só deixem este clube, vão fazer m... em algum outro lugar, porque este clube precisa crescer, este clube precisa lutar por Libertadores, Brasileirão em todo ano, porque os torcedores merecem isso – reclamou.
– Quem quer f... o Corinthians, "bora", saia deste clube, saiam da diretoria. Este clube precisa de estrutura. E eu venho para trazer estrutura, mas eu preciso de mais ajuda — complementou.
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