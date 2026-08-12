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Palmeiras x Cerro Porteño: escalações confirmadas e onde assistir ao jogo pelas oitavas da Libertadores

Equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
12/08/2026 17:43
Atualizado há 1 minutos
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Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil
Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Francisco Alves / Fotoarena / Folhapress)

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Recuperado de lesão, Gustavo Gómez treinou sem restrições na última atividade da equipe e volta a ser relacionado. O trio defensivo, no entanto, será formado por Murilo, Barboza e Emiliano Martínez.

Flaco López e Vitor Roque forma dupla de ataque e ocupam as vagas de Ramón Sosa e Mauricio. Allan será o ala pela direita, com Marlon Freitas, Andreas e Jhon Arias. Piquerez, no lado esquerdo fecha o time de Abel Ferreira.

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Jefté (cirurgia no joelho direito), Bruno Fuchs (transição física) e Khellven (lesão na coxa) e Paulinho (lesão na coxa) são os quatro desfalques.

A partida desta quarta-feira marca o 19º confronto entre as equipes, o duelo mais frequente entre clubes de países diferentes e o quarto com mais encontros na história da Libertadores. Ao todo, o Palmeiras soma dez vitórias, cinco empates e três derrotas. Nesta temporada, porém, o Alviverde não venceu o rival paraguaio na fase de grupos: empatou uma vez e perdeu outra, no Nubak Parque.

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Giay, Felipe Anderson, Gustavo Gómez, Mauricio, Ramón Sosa, Lucas Evangelista, Riquelme, Benedetti, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

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Vitor Roque e Flaco López comemoram gol em vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em outubro de 2025
Vitor Roque e Flaco López voltam para a escalação titular do Palmeiras na Libertadores (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

Cerro Porteño

Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Riveros; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres e Vegetti.

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (IDA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming)
🟨 Árbitro: Nicolás Taran (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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