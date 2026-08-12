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Memphis se vê traído e pode levar Corinthians à Fifa; saiba o motivo

Atacante ficou incomodado com a postura e avalia tomar medidas legais contra o clube

PorGuilherme LesnokRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 08:46
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Memphis Depay durante a partida entre Corinthians e Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Neo Química Arena
Memphis Depay durante a partida entre Corinthians e Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Neo Química Arena (Foto: Bruno Escolástico/Folhapress)

A negociação para estender o vínculo entre Corinthians e Memphis Depay chegou ao fim, mas a novela entre as partes está longe de acabar. O Lance! apurou que o atacante ficou incomodado com a postura do presidente Osmar Stabile e entende que foi utilizado em questões políticas dentro do clube.

Memphis considera que sua postura, tanto interna quanto externamente, sempre foi coerente. O jogador não deixou de fazer críticas aos dirigentes quando entendeu que era necessário e avalia que sua relação com a cúpula do Corinthians acabou sendo usada em meio às disputas políticas do clube.

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Na decisão da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, Memphis deu fortes declarações contra dirigentes do Corinthians após a conquista do título. Naquela altura, a postura do atacante já não era bem vista por parte dos cartolas.

— Quem quer f*der o Corinthians, vá embora — disse o camisa 10.

— Querem que os torcedores me odeiem, para que eu saia. Mas ganhamos dois títulos em um ano, o que vão dizer? Os torcedores me amam, e eu amo eles, luto por eles. Memphis Depay, após título da Copa do Brasil […] As pessoas da diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente para quem eu estou falando, e eles sabem também. Deixem esse clube em paz, vão fazer merd* em outro lugar — completou.

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Memphis criou uma forte identificação com o Corinthians, especialmente com a torcida, mas deve cobrar os valores que considera devidos pelo clube. O camisa 10 entende que fez o possível durante a negociação pela renovação para chegar a um acordo sobre as pendências.

O Corinthians deve cerca de R$ 42 milhões ao jogador, em valores referentes a metas estipuladas no contrato assinado quando Memphis chegou ao clube. A quantia ainda pode aumentar por conta de multas e encargos.

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No acordo que vinha sendo discutido para a renovação, esse valor seria dividido ao longo dos dois anos de um novo contrato. A decisão do Corinthians de recuar após o acerto encaminhado, no entanto, pode levar o caso à Fifa. O próprio jogador já admitiu essa possibilidade.

— Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses — disse Memphis em nota oficial.

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Memphis Depay em treino pelo Corinthians
Memphis Depay em treino pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis detonou dirigentes

Além da postagem original no X (antigo Twitter), Memphis utilizou os stories do Instagram para republicar sua nota e marcou diretamente o perfil do presidente Osmar Stabile, sinalizando que as críticas são direcionadas especificamente à cúpula do clube.

Memphis revelou estar decepcionado ao saber da decisão do Corinthians e afirmou que a renovação havia sido explicitamente acordada não apenas pelo presidente, mas também pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do Timão.

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O jogador destacou que sempre manteve o respeito pela instituição durante o processo, mas que agora se sente forçado a agir com firmeza para proteger seus interesses.

O tom da mensagem subiu quando o atacante afirmou que o que chamou de "comportamento inaceitável" não passará impune. "Fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", declarou o atleta, indicando que deve buscar medidas legais contra o Corinthians nos próximos dias.

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