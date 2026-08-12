Memphis se vê traído e pode levar Corinthians à Fifa; saiba o motivo
Atacante ficou incomodado com a postura e avalia tomar medidas legais contra o clube
A negociação para estender o vínculo entre Corinthians e Memphis Depay chegou ao fim, mas a novela entre as partes está longe de acabar. O Lance! apurou que o atacante ficou incomodado com a postura do presidente Osmar Stabile e entende que foi utilizado em questões políticas dentro do clube.
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Memphis considera que sua postura, tanto interna quanto externamente, sempre foi coerente. O jogador não deixou de fazer críticas aos dirigentes quando entendeu que era necessário e avalia que sua relação com a cúpula do Corinthians acabou sendo usada em meio às disputas políticas do clube.
Na decisão da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, Memphis deu fortes declarações contra dirigentes do Corinthians após a conquista do título. Naquela altura, a postura do atacante já não era bem vista por parte dos cartolas.
— Quem quer f*der o Corinthians, vá embora — disse o camisa 10.
— Querem que os torcedores me odeiem, para que eu saia. Mas ganhamos dois títulos em um ano, o que vão dizer? Os torcedores me amam, e eu amo eles, luto por eles. Memphis Depay, após título da Copa do Brasil […] As pessoas da diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente para quem eu estou falando, e eles sabem também. Deixem esse clube em paz, vão fazer merd* em outro lugar — completou.
Memphis criou uma forte identificação com o Corinthians, especialmente com a torcida, mas deve cobrar os valores que considera devidos pelo clube. O camisa 10 entende que fez o possível durante a negociação pela renovação para chegar a um acordo sobre as pendências.
O Corinthians deve cerca de R$ 42 milhões ao jogador, em valores referentes a metas estipuladas no contrato assinado quando Memphis chegou ao clube. A quantia ainda pode aumentar por conta de multas e encargos.
No acordo que vinha sendo discutido para a renovação, esse valor seria dividido ao longo dos dois anos de um novo contrato. A decisão do Corinthians de recuar após o acerto encaminhado, no entanto, pode levar o caso à Fifa. O próprio jogador já admitiu essa possibilidade.
— Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses — disse Memphis em nota oficial.
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Memphis detonou dirigentes
Além da postagem original no X (antigo Twitter), Memphis utilizou os stories do Instagram para republicar sua nota e marcou diretamente o perfil do presidente Osmar Stabile, sinalizando que as críticas são direcionadas especificamente à cúpula do clube.
Memphis revelou estar decepcionado ao saber da decisão do Corinthians e afirmou que a renovação havia sido explicitamente acordada não apenas pelo presidente, mas também pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do Timão.
O jogador destacou que sempre manteve o respeito pela instituição durante o processo, mas que agora se sente forçado a agir com firmeza para proteger seus interesses.
O tom da mensagem subiu quando o atacante afirmou que o que chamou de "comportamento inaceitável" não passará impune. "Fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", declarou o atleta, indicando que deve buscar medidas legais contra o Corinthians nos próximos dias.
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