Fábio Santos prevê jogo difícil em Rosario Central x Corinthians Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (13), diante do Rosario Central, na Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Para Fábio Santos, comentarista da ESPN e ex-jogador do Timão, o alvinegro terá uma missão complicada, principalmente por atuar fora de casa.

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O ex-lateral destacou a campanha do Rosario Central na fase de grupos, quando a equipe argentina somou 13 pontos e terminou como o melhor segundo colocado da competição. Na avaliação de Fábio Santos, o desempenho do adversário mostra a dificuldade que o Corinthians terá pela frente.

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— O Corinthians vai ter muita dificuldade, é um confronto bem complicado, principalmente jogando fora de casa. O Rosário vem muito bem com alguns destaques, principalmente o Di María, que ainda tem conseguido jogar em altíssimo nível — avaliou o ex-jogador, antes de completar.

— Para mim é um dos principais confrontos dessas oitavas de final, junto com Flamengo e Cruzeiro. Apesar disso, o Corinthians tem totais possibilidades de conseguir essa classificação, mesmo sabendo mais uma vez, volto a repetir, que para mim é o principal confronto dessas oitavas de final — concluiu.

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Rosario Central x Corinthians

O primeiro entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores acontece nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), Gigante de Arroyito, na Argentina. A partida terá transmissão dos canais ESPN, onde Fábio Santos atuará como comentarista.

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