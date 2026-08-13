Fábio Santos prevê jogo difícil em Rosario Central x Corinthians
Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores
O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (13), diante do Rosario Central, na Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Para Fábio Santos, comentarista da ESPN e ex-jogador do Timão, o alvinegro terá uma missão complicada, principalmente por atuar fora de casa.
➡️ Veja a provável escalação do Corinthians contra o Rosario Central
O ex-lateral destacou a campanha do Rosario Central na fase de grupos, quando a equipe argentina somou 13 pontos e terminou como o melhor segundo colocado da competição. Na avaliação de Fábio Santos, o desempenho do adversário mostra a dificuldade que o Corinthians terá pela frente.
➡️ Em 'terra inimiga', Corinthians mergulha na rivalidade de Rosário
— O Corinthians vai ter muita dificuldade, é um confronto bem complicado, principalmente jogando fora de casa. O Rosário vem muito bem com alguns destaques, principalmente o Di María, que ainda tem conseguido jogar em altíssimo nível — avaliou o ex-jogador, antes de completar.
— Para mim é um dos principais confrontos dessas oitavas de final, junto com Flamengo e Cruzeiro. Apesar disso, o Corinthians tem totais possibilidades de conseguir essa classificação, mesmo sabendo mais uma vez, volto a repetir, que para mim é o principal confronto dessas oitavas de final — concluiu.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Rosario Central x Corinthians
O primeiro entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores acontece nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), Gigante de Arroyito, na Argentina. A partida terá transmissão dos canais ESPN, onde Fábio Santos atuará como comentarista.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Facincani critica Abel Ferreira após empate do Palmeiras: 'Chacota'Há 46 minutos
Fora de Campo
Ex-árbitros divergem sobre polêmica de Cruzeiro x FlamengoHá 1 hora
Fora de Campo
Paulo Nunes avalia o melhor em Cruzeiro x Flamengo: 'Teve mais'Há 2 horas
Fora de Campo
PVC critica titular em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não consegue'Há 7 horas
Fora de Campo
Rossi vira alvo em Cruzeiro x Flamengo: 'Sem confiança'Há 8 horas
Futebol Nacional
Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empataHá 9 horas
Mais LANCE!