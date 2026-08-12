Os bastidores do 'não': saída de Memphis causa surpresa e agita ambiente do Corinthians Decisão da diretoria pegou departamento de futebol e torcida de surpresa

A passagem de Memphis Depay pelo Corinthians chegou ao fim. Após meses de negociações, o clube decidiu recuar na tentativa de renovar o contrato do atacante, alegando "responsabilidade financeira" para justificar a decisão.

A definição caiu como uma bomba no Parque São Jorge. Antes de tornar pública a não renovação, o presidente Osmar Stabile esteve no clube para uma conversa "olho no olho" com o técnico Fernando Diniz e o executivo Marcelo Paz.

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Na conversa, Stabile reforçou que a questão financeira falou mais alto. A avaliação da diretoria foi de que, neste momento, a prioridade é buscar um equilíbrio nas contas e preservar os recursos disponíveis em caixa.

Segundo pessoas ouvidas pela reportagem do LANCE!, a decisão causou estranheza internamente e deixou um clima considerado "estranho". Isso porque Fernando Diniz vinha falando abertamente sobre a possibilidade de renovação e demonstrava expectativa de contar com Memphis.

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Internamente, o departamento de futebol avaliava, inclusive, a possibilidade de ter o meia-atacante à disposição já no jogo desta semana pela Libertadores.

O presidente também tinha ciência de que uma eventual não renovação poderia gerar cobranças por parte da torcida, principalmente após a eliminação recente do Corinthians na Copa do Brasil, diante do Internacional. Ainda assim, Stabile considerou a decisão "difícil, mas necessária".

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Outro ponto determinante foi a dificuldade do Corinthians em encontrar parceiros suficientes para ajudar a bancar o chamado "pacote Memphis". Essa era considerada a última etapa para viabilizar a permanência do atacante no clube.

A delegação corintiana deixou o Parque São Jorge rumo à Argentina, onde enfrenta o Rosario Central pela Libertadores, minutos antes de a decisão sobre o futuro de Memphis ser comunicada publicamente pelo presidente.

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Reação imediata e pressão sobre a diretoria

Como era de se esperar, a não renovação de Memphis causou grande alvoroço dentro do Corinthians e entre os torcedores. A decisão rapidamente repercutiu nas redes sociais e aumentou a pressão sobre a diretoria do clube.

Números pessoais do presidente Osmar Stabile e do diretor jurídico Pedro Soares foram vazados nas redes sociais após o anúncio da saída do atacante. A exposição gerou preocupação no Parque São Jorge.

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Entre os torcedores, a hashtag #ForaOsmar ganhou força nas redes sociais. Além das críticas virtuais, também existe a expectativa por possíveis manifestações contra a diretoria nos próximos dias.