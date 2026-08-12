Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Os bastidores do 'não': saída de Memphis causa surpresa e agita ambiente do Corinthians

Decisão da diretoria pegou departamento de futebol e torcida de surpresa

PorGuilherme LesnokRosário (ARG)
12/08/2026 07:48
Atualizado há 47 minutos
Favorite o Lance! no Google
Corinthians não renova com Memphis Depay
Mempis Depay na partida entre Corinthians x Cruzeiro, pelas semifinais da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Allan Calisto/Folhapress)

A passagem de Memphis Depay pelo Corinthians chegou ao fim. Após meses de negociações, o clube decidiu recuar na tentativa de renovar o contrato do atacante, alegando "responsabilidade financeira" para justificar a decisão.

A definição caiu como uma bomba no Parque São Jorge. Antes de tornar pública a não renovação, o presidente Osmar Stabile esteve no clube para uma conversa "olho no olho" com o técnico Fernando Diniz e o executivo Marcelo Paz.

continua após a publicidade

Na conversa, Stabile reforçou que a questão financeira falou mais alto. A avaliação da diretoria foi de que, neste momento, a prioridade é buscar um equilíbrio nas contas e preservar os recursos disponíveis em caixa.

Segundo pessoas ouvidas pela reportagem do LANCE!, a decisão causou estranheza internamente e deixou um clima considerado "estranho". Isso porque Fernando Diniz vinha falando abertamente sobre a possibilidade de renovação e demonstrava expectativa de contar com Memphis.

continua após a publicidade

Internamente, o departamento de futebol avaliava, inclusive, a possibilidade de ter o meia-atacante à disposição já no jogo desta semana pela Libertadores.

O presidente também tinha ciência de que uma eventual não renovação poderia gerar cobranças por parte da torcida, principalmente após a eliminação recente do Corinthians na Copa do Brasil, diante do Internacional. Ainda assim, Stabile considerou a decisão "difícil, mas necessária".

continua após a publicidade

Outro ponto determinante foi a dificuldade do Corinthians em encontrar parceiros suficientes para ajudar a bancar o chamado "pacote Memphis". Essa era considerada a última etapa para viabilizar a permanência do atacante no clube.

A delegação corintiana deixou o Parque São Jorge rumo à Argentina, onde enfrenta o Rosario Central pela Libertadores, minutos antes de a decisão sobre o futuro de Memphis ser comunicada publicamente pelo presidente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Reação imediata e pressão sobre a diretoria

Como era de se esperar, a não renovação de Memphis causou grande alvoroço dentro do Corinthians e entre os torcedores. A decisão rapidamente repercutiu nas redes sociais e aumentou a pressão sobre a diretoria do clube.

Números pessoais do presidente Osmar Stabile e do diretor jurídico Pedro Soares foram vazados nas redes sociais após o anúncio da saída do atacante. A exposição gerou preocupação no Parque São Jorge.

continua após a publicidade

Entre os torcedores, a hashtag #ForaOsmar ganhou força nas redes sociais. Além das críticas virtuais, também existe a expectativa por possíveis manifestações contra a diretoria nos próximos dias.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Gabriel Silva/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Memphis Depay durante a partida entre Corinthians e Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Neo Química Arena

Corinthians

Memphis se vê traído e pode levar Corinthians à Fifa; saiba o motivo

Há 2 minutos
Craque Neto em programa donos da bola

Fora de Campo

Neto reprova atitude de Memphis antes de saída do Corinthians: 'Não suporto'

Há 1 hora
Memphis acena no Corinthians

Fora de Campo

Torcidas de Flamengo e Palmeiras reagem à saída de Memphis do Corinthians

Há 2 horas
Fernando Diniz durante partida do Corinthians

Corinthians

Antes de Rosario x Corinthians, Diniz tem retrospecto equilibrado contra argentinos

Há 2 horas
Memphis Depay marcou contra o Grêmio (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Corinthians

Memphis se pronuncia, critica Corinthians e manda recado para Stabile: 'Não deixarei'

Há 10 horas
Memphis Depay em ação pelo Corinthians

Fora de Campo

Palmeiras provoca o Corinthians após saída de Memphis

Há 10 horas
Mais LANCE!
Memphis Depay em ação pelo Corinthians

Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após saída do clube

Memphis em ação pelo Corinthians contra o Cruzeiro na temporada de 2025

Espanhóis repercutem saída de Memphis do Corinthians: 'Vexame'

Pedro Raul, jogador do Corinthians

Diniz deve repetir escalação do Corinthians contra o Rosario pela Libertadores; veja

Memphis Depay durante partida do Corinthians

Corinthians informa que não vai renovar contrato de Memphis Depay

Taça Libertadores final

Oitavas de final da Libertadores: confrontos, retrospectos e mais

Futebol e violência contra mulher

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Garro, meio-campista do Corinthians

Garro volta a marcar gol pelo Corinthians e cresce em semana decisiva de Libertadores

Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)

Craque Neto é sincero sobre renovação de Memphis: 'Olha a fase'

Corinthians vive bom momento na Neo Química Arena (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Corinthians quita salários de julho, mas ainda deve valores ao elenco

Fernando Diniz durante partida do Corinthians

Análise tática do Guffo: a evolução do Corinthians de Diniz

Lucca Caramico comemora gol pelo Corinthians no Brasileiro sub-17

Corinthians atualiza lista de jogadores inscritos na Libertadores e inclui nomes da base

Santos e Universidad Central se enfrentam pela Sul-Americana, na Vila Belmiro

São Paulo estuda Vila Belmiro para clássico com o Corinthians

Matheuzinho, durante partida do Corinthians de cabelo loiro

Fala de Matheuzinho irrita torcedores do Corinthians: 'Marra'