PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

O primeiro tempo de Cruzeiro e Flamengo, desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Para o comentarista Paulo César de Oliveira, a equipe celeste deveria ter tido um jogador expulso.

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A polêmica aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 10 minutos, quando Matheus Henrique acertou um carrinho forte em Bruno Henrique em uma disputa no meio de campo. A arbitragem aplicou apenas um cartão amarelo pela falta.

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O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira entendeu que a decisão foi equivocada. Para ele, o meia da equipe celeste deveria ter levado um cartão vermelho por conta do lance. A opinião foi exposta pelo narrador Luís Roberto durante a transmissão de Cruzeiro x Flamengo, pela Globo.

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