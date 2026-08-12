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PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 21:51
Atualizado há 52 minutos
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PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
PC Oliveira apontou erro grave em Cruzeiro x Flamengo (Foto: Divulgação Globo)

O primeiro tempo de Cruzeiro e Flamengo, desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Para o comentarista Paulo César de Oliveira, a equipe celeste deveria ter tido um jogador expulso.

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A polêmica aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 10 minutos, quando Matheus Henrique acertou um carrinho forte em Bruno Henrique em uma disputa no meio de campo. A arbitragem aplicou apenas um cartão amarelo pela falta.

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O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira entendeu que a decisão foi equivocada. Para ele, o meia da equipe celeste deveria ter levado um cartão vermelho por conta do lance. A opinião foi exposta pelo narrador Luís Roberto durante a transmissão de Cruzeiro x Flamengo, pela Globo.

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