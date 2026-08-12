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Veja a provável escalação do Corinthians contra o Rosario Central

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

PorGuilherme LesnokRosário (ARG)
12/08/2026 21:57
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Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians
Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians encerrou, na tarde desta quarta-feira (12), a preparação para o confronto diante do Rosario Central (ARG), pelas oitavas de final da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, pelo primeiro jogo do mata-mata.

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O último treinamento antes da partida aconteceu no CT Jorge B. Griffa, do Newell's Old Boys (ARG), em Rosário, e com a imprensa liberada para acompanhar os 15 primeiros minutos. O elenco iniciou as atividades com uma ativação na academia do clube argentino antes de seguir para o gramado.

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Após o aquecimento, o técnico Fernando Diniz comandou dois exercícios táticos, com foco em diferentes situações de jogo. A comissão técnica também aproveitou a atividade para trabalhar jogadas de bola parada, encerrando os preparativos para o duelo continental.

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Kaio César, que apresentou um incômodo muscular em uma das coxas, treinou normalmente nesta quarta-feira (12) e pode ser opção para o confronto.

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Para a partida, o Corinthians terá cinco desfalques. André, com um incômodo na coxa, está fora. Kayke e Vitinho seguem em recuperação de lesões no joelho esquerdo, enquanto Yuri Alberto trata uma lesão muscular no posterior da coxa direita. Zakaria Labyad, por sua vez, se recupera de uma lesão no menisco e de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Assim, o Timão deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. 

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Kaio César em ação pelo Corinthians no treino
Kaio César está relacionado para o jogo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na Libertadores

O Corinthians avançou às oitavas de final da Libertadores na liderança do Grupo E, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, com oito gols marcados e quatro sofridos. O Rosario Central (ARG) terminou na segunda colocação do Grupo H, com 13 pontos, mesma pontuação do líder Independiente del Valle (EQU).

O duelo terá um significado especial para Rodrigo Garro. O meia já morou em Rosário e destacou a expectativa para disputar uma partida de mata-mata na cidade.

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— O jogo de amanhã é um jogo de energia, de muita vontade. São para estes jogos que a gente se prepara sempre para jogar. Um jogo de muita responsabilidade, um jogo onde tem muitas coisas, mas também para desfrutar com responsabilidade e compromisso, o grupo tem isso — afirmou Garro.

Corinthians e Rosario Central se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores de 2000. Na ida, no Gigante de Arroyito, o Timão perdeu por 3 a 2. Na volta, no Pacaembu, venceu pelo mesmo placar e avançou nos pênaltis, por 4 a 3.

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