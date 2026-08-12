A vida de Memphis fora de campo durante passagem no Corinthians; relembre Jogador não renovou contrato com o Timão

Memphis Depay, que não será mais jogador do Corinthians, teve uma vida agitada fora dos campos desde sua chegada ao clube, em 2024. O atleta e a diretoria alvinegra não renovaram o vínculo contratual, e o atacante agora se encontra livre no mercado de transferências, inclusive para assinar com outro clube do futebol brasileiro.

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Durante sua passagem pelo Timão, o holandês protagonizou momentos marcantes longe dos estádios. O camisa 10 participou de faixas e clipes musicais, viveu um affair com uma atriz brasileira, encontrou-se com Neymar e lançou um minidocumentário sobre trabalhadores brasileiros.

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Retomada na carreira musical

Além da carreira como atleta, Memphis Depay possui uma trajetória consolidada na música. Apesar de não realizar shows, o jogador acumula diversas composições com milhões de reproduções nas plataformas digitais, como YouTube e Spotify. Seu gênero preferido é o Hip Hop, estilo que marca presença constante em suas publicações nas redes sociais e influencia diretamente sua forma de se vestir.

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Durante sua passagem pelo Corinthians, o jogador aproveitou para construir conexões com artistas e lançar novas faixas. A principal delas foi "Peita do Coringão", gravada em parceria com MC Hariel e MC Marks, dois grandes nomes do funk paulista.

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A canção em homenagem ao clube não foi a única lançada por Memphis nesse período. As faixas "Falando com as favelas" e "São Paulo freestyle" também integram o repertório de produções musicais idealizadas pelo holandês durante sua permanência no alvinegro.

Memphis também tem carreira consolidada na música (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Relacionamento de Memphis com Maisa

O suposto relacionamento de Memphis com a atriz e apresentadora Maisa foi outro ponto que chamou a atenção durante sua passagem pelo Corinthians. Embora nunca tenham assumido um namoro oficialmente e classifiquem a relação como amizade, as constantes coincidências mantêm os internautas em dúvida sobre a versão dos dois.

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Com interações frequentes nas redes sociais, os rumores ganharam força a partir de fevereiro de 2025, quando eles começaram a se seguir. Após serem flagrados juntos na festa dos irmãos João Guilherme e Fausto Silva, Maisa afirmou em entrevista ao portal LeoDias que é torcedora do Corinthians e reforçou ser apenas amiga de Memphis.

— Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos! — disse Maisa em 2025.

Antes de retornar ao Brasil após a disputa da Copa do Mundo 2026, Memphis viajou para Ibiza para aproveitar as férias e recondicionar a parte física antes de se reapresentar ao Corinthians. No entanto, mesmo sem aparecerem juntos, a atriz também estava na ilha espanhola, o que, mais uma vez, gerou repercussão em sites de fofoca e redes sociais.

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Memphis e Maisa afirmam serem apenas amigos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Encontros e brincadeiras com Neymar

Amigos desde a época em que atuavam no futebol europeu, Memphis e Neymar se encontraram algumas vezes em solo brasileiro nos últimos dois anos. Além dos confrontos entre Santos e Corinthians, os atletas estiveram juntos em diversos eventos e festas.

Em fevereiro de 2025, os astros participaram de uma jogatina privada de pôquer na capital paulista. Os dois já haviam se encontrado na semana anterior, quando o holandês convidou o brasileiro para sua festa de aniversário.

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Outra ocasião marcante entre a dupla foi a troca de mensagens antes do clássico no Campeonato Paulista de 2026. Em tom descontraído, Memphis pediu a camisa de Neymar e solicitou que o astro do Peixe pegasse leve na partida. O camisa 10 respondeu em tom bem-humorado: "Eu te amo, mas vou te matar hoje".

Antes do retorno de Neymar ao futebol brasileiro, Memphis já havia demonstrado, em entrevista ao SporTV, empolgação com a possibilidade de jogarem juntos no Timão.

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— Amaria jogar com ele no Corinthians. Apesar de ele torcer pelo Santos, creio que ele tem muitos amigos corintianos. É uma inspiração para muitos. Espero o melhor e que ele seja feliz onde ele for — disse Memphis.

Memphis e Neymar jogaram pôquer juntos em 2025 (Foto: reprodução/Redes Sociais)

Documentário sobre trabalhadores brasileiros

Além dos lançamentos musicais, Memphis produziu um minidocumentário sobre a realidade dos trabalhadores brasileiros. O jogador lançou uma faixa sobre o tema, acompanhada pelo material audiovisual intitulado "Work A Lot", cuja tradução literal é "Trabalho Muito".

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O documentário retrata um pouco de sua rotina e também a história de diversos trabalhadores, como ambulantes, barbeiros e caminhoneiros, no exercício de seus respectivos ofícios.

— A vida é real, sem filtro. Cada dia é um campo de batalha, seja no asfalto, no gramado, no microfone, no estúdio ou no trabalho diário no escritório. Na estrada, a gente tá junto nessa. Enfrentamos coisas pesadas. Meu time, minha família que eu construí nas ruas e que tenho em casa. Estamos juntos nessa. Ninguém para, ninguém recua. Não tem sonho de conto de fadas, tem a luta diária. Isso aqui é a vida. A vida é real — afirmou Memphis, durante o documentário.

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Confira o minidocumentário publicado no canal do jogador no YouTube:

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