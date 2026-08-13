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Astro do UFC ataca presidente do Corinthians após saída de Memphis: 'Luta a fazer'

Nas redes socias, Carlos Prates brincou com possível duelo contra Osmar Stébile

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 12:29
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Carlos Prates em pesagem do UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Carlos Prates em pesagem do UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Carlos Prates nunca escondeu o amor que tem pelo Corinthians. Enquanto vive a pesada rotina de ser um lutador de destaque no UFC, o brasileiro separa os momentos de descanso para acompanhar as notícias do time do coração – sejam elas boas ou ruins. Desta vez, porém, a atualização do Alvinegro não agradou em nada ao torcedor, que "desafiou" o presidente Osmar Stábile para uma luta.

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A indignação de Prates com o dirigente tem um motivo claro: a saída de Memphis Depay do Corinthians. Na última terça-feira (11), o clube paulista anunciou que não renovaria o contrato do atacante, que também se mostrou insatisfeito com a decisão. Dias depois, Carlos aproveitou as redes sociais para reagir à situação com um vídeo criado por inteligência artificial.

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A publicação mostra Memphis e MC Hariel, cantor e torcedor do Timão, levando Stábile pelos braços até um octógono do UFC. No local, o dirigente encontra Prates pronto para lutar. O vídeo termina com o lutador desferindo socos no presidente. Veja abaixo.

— Meu sonho, a luta a se fazer. Sai do meu time, seu rato, Osmar Stébile — escreveu Carlos Prates.

Se para o presidente do Corinthians sobraram críticas, Prates teve palavras diferentes para Memphis. O lutador agradeceu pelo trabalho realizado pelo atacante durante sua passagem pelo clube e aproveitou para elogiar o holandês. No Timão, Depay conquistou um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil, em 2025, além de uma Supercopa, em 2026.

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Saída de Memphis do Corinthians virou disputa política

O casamento entre Memphis Depay e Corinthians terminou depois de quase dois anos, três títulos e uma sequência de acontecimentos. Nos bastidores, essas movimentações transformaram uma renovação encaminhada para um "divórcio" litigioso em uma nova frente de crise financeira para o clube.

O atacante holandês chegou ao fim de seu contrato em 31 de julho, mas o vínculo esportivo não foi o único assunto deixado sobre a mesa. Assim, ficaram também uma dívida milionária, documentos trocados durante a negociação e uma discussão sobre até onde avançou o acordo para a extensão do contrato. Saiba mais detalhes sobre o fim da parceria aqui.

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Memphis e Stabile antes da Partida entre Corinthians x Penarol
Memphis Depay e Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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