Jornalista critica diretoria após saída de Memphis Depay
Atacante chegou no Timão em setembro de 2024
O vínculo entre Corinthians e Memphis Depay chegou ao fim. A novela sobre a renovação do atacante chegou a uma conclusão. Com a saída de Depay do clube paulista, Ana Thaís Matos, comentarista dos canais Globo, criticou a diretoria do Timão em suas redes sociais.
A jornalista do SporTV usou seu Instagram para publicar um texto cobrando um posicionamento e melhor planejamento dos atletas do Corinthians, destacando que jogadores de grande importância quase saíram do clube em momentos cruciais.
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Crítica de Ana Thais Matos ao Corinthians
Texto da jornalista ao Corinthians após saída de Memphis Depay
Um clube sequestrado há décadas, que só não morre porque sua gente o sustenta com bases muito sólidas!
Uma torcida que orgulhosamente vive de Corinthians, tem colocado essa frase sempre como norte para superar a frustração de assistir ano sim e ano também o clube entregue a répteis políticos.
A queda em 2007 parecia colocar o clube num novo patamar. A reconstrução veio, com ela muitas glórias, uma década de conquistas, de orgulho, nariz pra cima e por baixo do tapete um verdadeiro turbilhão político que nunca colocou o Corinthians a frente de nada. Era ego e poder.
Se a primeira década após o descenso foi de alegrias, a década seguinte foi de desespero, baixo-estima, tristeza. Inúmeras atitudes que insistem em rebaixar - senão em séries - mas no moral, uma das maiores instituições do mundo da bola. Hoje é dia do Corinthiano olhar para os lados e falar "tudo que a gente tem é só a gente mesmo."
E isso tudo que eu escrevo não é apenas sobre a não permanência de Memphis Depay. É sobre os interesses acima da felicidade do torcedor - desse apaixonado torcedor -, ser colocado a prova mais uma vez. O corinthiano já viu ídolos bem maiores que Memphis ir embora e esse mesmo corintiano - que sempre se bastou de Corinthians - engoliu o choro e seguiu em frente, na certeza que o melhor estava por vir. E quantas e quantas vezes o melhor realmente veio. Mas e agora?
Agora - e nos últimos anos - o corintiano não sabe mais. Parece que a pior notícia sobre o clube que ama é sempre a próxima. O corintiano parece que não merece ser feliz! O Corinthians é o único clube que ganha um jogo e o torcedor tem que imediatamente se desculpar por vencer mesmo com dívidas. Parece ser o único.
O corintiano é o único que não pode se apegar a nenhum jogador, criar nenhuma identificação individual, a amar apenas o Corinthians e abaixar a cabeça quando o orgulho parece não o pertencer mais.
A questão é que Memphis vai embora porque é caro (sei que não é por isso). André vai embora porque precisa. Yuri quase foi embora porque quis. E o corinthiano? Ele sempre estará ali. Pronto pra seguir pelo Corinthians com muito amor e até o fim!
O motivo da saída do atacante do Timão
A saída de Memphis ocorre após uma reviravolta na gestão financeira do clube. Embora as conversas para contrato até 2028 estivessem avançadas, o presidente Osmar Stabile recuou na assinatura final por entender que o Corinthians não teria condições de arcar com os altos custos da operação. Em nota oficial, o clube justificou a desistência, citando a necessidade de um "rigoroso equilíbrio e responsabilidade" para preservar a saúde financeira da instituição.
➡️Torcidas de Flamengo e Palmeiras reagem à saída de Memphis do Corinthians
A decisão pegou o departamento de futebol de surpresa, incluindo o técnico Fernando Diniz, que contava com a volta do camisa 10 para os confrontos decisivos da Copa Libertadores. Memphis estava aguardando a definição visando a continuidade da temporada, mas o desfecho negativo encerrou abruptamente sua trajetória no Parque São Jorge.
➡️ Corinthians informa que não vai renovar contrato de Memphis Depay
Números de Memphis Depay legado no Corinthians
Memphis Depay deixa o Corinthians após dois anos como protagonista da equipe. Ao todo, o holandês disputou 79 partidas, marcou 20 gols e distribuiu 15 assistências. Durante sua passagem, foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025, além da Supercopa do Brasil de 2026. Agora livre no mercado, o jogador deve se manifestar publicamente em breve com mais detalhes sobre o imbróglio com o clube.
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