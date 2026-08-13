Tiago Leifert dispara sobre saída de Memphis do Corinthians Atacante chegou ao Timão em setembro de 2024

O vínculo entre Corinthians e Memphis Depay chegou ao fim. A novela sobre a renovação do atacante chegou a uma conclusão. Com a saída de Memphis do clube paulista, Tiago Leifert, por meio de seu canal no YouTube, apresentou críticas aos torcedores que pediam pela renovação do atleta.

O comentarista publicou um vídeo no YouTube opinando sobre a escolha da diretoria pela não renovação de Memphis Depay. Tiago concordou com a decisão do Corinthians.

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Tiago Leifert defende diretoria do Corinthians sobre decisão com Memphis Depay (Foto: Reprodução)

Corinthians fez certo em não renovar com Memphis?

De acordo com a opinião de Tiago Leifert, é completamente fora da realidade os pedidos dos torcedores pela renovação do camisa 10. O comentarista completou sua fala, ao destacar a maneira incorreta de notificar o holandês de que seu contrato não seria estendido:

- O Corinthians tem dinheiro para pagar Memphis Depay? Não tem! Tem um monte de transferban ativo, está devendo direito de imagem pro elenco. O clube ainda deve do primeiro contrato, não tem como. Pode discordar da forma como foi, mas, na realidade, esta conversa não deveria nem existir. Não há magia nem engenharia nas finanças que justifique não só a renovação do Memphis, mas a contratação - afirmou Tiago.

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Completando seu pensamento, o comentarista evidenciou que os pedidos dos torcedores são completamente fora da realidade do Corinthians atualmente:

- A renovação do Memphis é indefensável para quem tem os dois pés na realidade, para o torcedor minimamente responsável. Não dá para o torcedor chamar a diretoria de irresponsável, falar que afundou o clube em dívidas e querer renovar com o Memphis, é uma coisa ou outra. É exatamente por causa deste delírio do torcedor que a diretoria se sente confortável para fazer contratações mediáticas. A diretoria só faz este tipo de loucura porque o torcedor acha ok - concluiu o jornalista.

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O motivo da saída do atacante do Timão

A saída de Memphis ocorre após uma reviravolta na gestão financeira do clube. Embora as conversas para contrato até 2028 estivessem avançadas, o presidente Osmar Stabile recuou na assinatura final por entender que o Corinthians não teria condições de arcar com os altos custos da operação. Em nota oficial, o clube justificou a desistência, citando a necessidade de um "rigoroso equilíbrio e responsabilidade" para preservar a saúde financeira da instituição.

➡️Casagrande se manifesta sobre saída de Memphis do Corinthians

A decisão pegou o departamento de futebol de surpresa, incluindo o técnico Fernando Diniz, que contava com a volta do camisa 10 para os confrontos decisivos da Copa Libertadores. Memphis estava aguardando a definição, visando à continuidade da temporada, mas o desfecho negativo encerrou abruptamente sua trajetória no Parque São Jorge.

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