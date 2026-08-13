Tévez faz alerta ao Corinthians para duelo contra Rosário Jogo está marcado para esta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília)

Às vésperas do confronto pelas oitavas de final da Libertadores entre Rosário Central e Corinthians, Carlitos Tévez, ex-jogador do Timão e ex-treinador do clube argentino, alerta o clube paulista sobre a pressão no Estádio Gigante de Arroyito, casa do Los Canallas.

Em entrevista à ESPN durante a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Tévez analisou o confronto entre Corinthians e Rosário Central pelas oitavas de final da Libertadores.

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Carlos Tévez alerta Corinthians sobre jogo de ida contra o Rosário Central (Foto: Divulgação/Corinthians)

Tévez vê dificuldade do Corinthians contra Rosário na Argentina

O argentino, que comandou o clube de Rosário em 2022, destacou a força do Gigante de Arroyito e alertou o Timão para a pressão que encontrará no estádio nesta quinta-feira:

- Bem, jogar em casa, na Argentina, será (complicado)... O estádio é um caldeirão, é como uma Bombonera (no quesito pressão), ou até mais - afirmou Tevez, ao elogiar o ambiente criado pelos torcedores do Rosario Central.

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Em seguida, o ex-atacante explicou por que considera o duelo especialmente complicado para o Corinthians. Segundo Tévez, o fato de o Rosário Central disputar constantemente títulos e chegar ao confronto respaldado por uma campanha de destaque aumenta o grau de dificuldade para o time brasileiro:

- Um time que já é campeão, que disputa todos os títulos, é uma experiência completamente diferente. E eles vão ter dificuldades. Por isso, acho que é aí que o Corinthians precisa se fortalecer, porque senão vai ter problemas jogando fora de casa em Rosário - disse o ex-atacante corinthiano.

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Completando sua fala, Tévez elogiou Rodrigo Garro, com quem afirmou ter conversado. O argentino ressaltou que o meia conhece bem o Rosário Central e pode ajudar os companheiros a entenderem o ambiente que enfrentarão no Gigante de Arroyito:

- Conheço bem o Garro, já conversei com ele. E acho que ele está se saindo muito bem. Acho que ele conhece bem o Rosario Central. E, bem, certamente cabe a ele explicar aos jogadores ao seu redor como é aquele estádio - concluiu Carlitos.

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Compromissos do Timão pela Libertadores

O primeiro encontro entre Rosário Central e Corinthians será nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina. O duelo é válido pela ida das oitavas de final da Libertadores.

A decisão da vaga nas quartas de final acontecerá uma semana depois. Na quinta-feira (20), também às 21h30, Corinthians e Rosário Central voltam a se enfrentar, desta vez na Neo Química Arena, em São Paulo.

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