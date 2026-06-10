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Diretor vencedor do Oscar filma bastidores de Ancelotti na Seleção

Paolo Sorrentino venceu a estatueta dourada em 2014

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 11:57
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Paolo Sorrentino no treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)
Paolo Sorrentino no treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (10), nos Estados Unidos, ganhou um personagem especial fora das quatro linhas. Acostumado a dirigir atores, construir cenas memoráveis e colecionar prêmios pelo mundo, o renomado cineasta italiano Paolo Sorrentino trocou os sets de filmagem pelo campo de treinamento do Brasil para acompanhar de perto o técnico Carlo Ancelotti.

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    Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2014 por "A Grande Beleza", Sorrentino está produzindo e dirigindo aquele que será o primeiro documentário de sua carreira. E o protagonista não poderia ser alguém mais próximo de sua trajetória pessoal: Carlo Ancelotti, amigo de longa data do diretor e uma das figuras mais respeitadas da história do futebol mundial.

    A presença do cineasta chamou atenção desde os primeiros minutos no centro de treinamento. Cercado por câmeras, produtores e assistentes, Sorrentino rapidamente se tornou uma atração paralela ao trabalho da Seleção. Logo na chegada, o italiano já despertava olhares ao acender um charuto, uma cena que parecia saída de um dos seus próprios filmes.

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    Paolo Sorrentino no treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)
    Paolo Sorrentino no treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)

    Enquanto os jogadores realizavam as atividades sob o comando de Ancelotti, o diretor observava tudo atentamente. Nenhum detalhe passava despercebido. Antes, durante e depois do treinamento, Sorrentino coordenava minuciosamente cada tomada, conversava com os cinegrafistas, ajustava enquadramentos e discutia ideias com a equipe de produção. O olhar artístico que o transformou em um dos maiores nomes do cinema contemporâneo agora está voltado para contar a história de um treinador multicampeão.

    A reportagem do Lance! tentou conversar com o diretor italiano durante a atividade, mas encontrou um profissional completamente concentrado em sua missão. Educadamente, Sorrentino explicou que estava trabalhando naquele momento e preferiu não conceder entrevistas.

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    Documentário abordará vida de Ancelotti

    O documentário promete percorrer diferentes momentos da vida e da carreira de Carlo Ancelotti. A produção irá intercalar imagens históricas de arquivo com registros inéditos captados recentemente na Itália, Espanha, Brasil e também nos Estados Unidos, durante a disputa da Copa do Mundo.

    A expectativa é que a obra apresente não apenas o treinador vencedor, dono de títulos nas principais competições do planeta, mas também o homem por trás da figura pública. Uma combinação que une dois mestres de suas áreas: um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol e um dos diretores mais celebrados do cinema europeu. Ao anunciar o projeto, Ancelotti demonstrou entusiasmo pela parceria com o amigo italiano.

    – É uma honra contar minha história ao lado do grande Paolo Sorrentino. Sempre admirei suas obras-primas e seu compromisso com uma narrativa artística – afirmou Ancelotti ao Deadline.

    Se dentro de campo a Seleção busca construir o caminho rumo ao título mundial, fora dele Sorrentino trabalha para eternizar essa jornada em imagens. E, pelo cuidado demonstrado nos bastidores desta quarta-feira, o documentário promete ter a mesma riqueza de detalhes que consagrou o diretor nas telonas.

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