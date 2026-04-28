Vini Jr inspira nova regra na Copa do Mundo que prevê expulsão de jogadores

A International Football Association Board (IFAB) aprovou a aplicação de cartão vermelho para jogadores que cobrirem a boca com o objetivo de ocultar comportamentos discriminatórios. A medida será implementada a partir da Copa do Mundo da 2026 e também prevê punição para atletas que abandonarem o campo em protesto contra decisões da arbitragem.

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A decisão foi tomada por unanimidade em reunião especial realizada em Vancouver, no Canadá, após consultas conduzidas pela Fifa com representantes do futebol. Segundo a nova diretriz, o uso do gesto de cobrir a boca em situações de confronto poderá ser interpretado como tentativa de esconder conduta inadequada, cabendo ao árbitro aplicar a expulsão, conforme o regulamento de cada competição.

Outra mudança aprovada trata do abandono de campo. O árbitro poderá expulsar jogadores que deixarem o jogo em forma de protesto, assim como membros da comissão técnica que incentivarem a atitude. Nesses casos, a equipe responsável pela interrupção poderá ser declarada derrotada por W.O.

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As novas regras serão comunicadas às 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026 nas próximas semanas e passam a integrar o conjunto de medidas adotadas para coibir comportamentos considerados inadequados dentro de campo.

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Regra foi inspirada em caso de injúria racial contra Vini Jr

A nova regra passou a ser debatida após o caso envolvendo Vini Jr e Gianluca Prestianni no duelo entre Real Madrid e Benfica, no último dia 17 de fevereiro, pelas oitavas de final da Champions League. O brasileiro acusou o argentino de injúria racial; contudo, o jogador dos Encarnados havia coberto a boca para evitar uma possível leitura labial.

Posteriormente, a Uefa anunciou suspensão de Prestianni por seis partidas. A decisão foi tomada pelo Comitê de Controle, Ética e Disciplina da entidade em decorrência dos incidentes registrados na partida. O jogador argentino foi sancionado por conduta discriminatória após utilizar linguagem homofóbica em uma discussão em campo com Vini Jr.

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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