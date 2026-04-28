Fifa quer aumentar premiação da Copa do Mundo após alcançar receita bilionária

A premiação recorde da Fifa para a Copa do Mundo 2026 deve aumentar ainda mais. A entidade máxima do futebol quer ampliar o pagamento para todas as 48 seleções participantes e deve anunciar a decisão da premiação final após uma reunião no 76º Congresso da Fifa em Vancouver, no Canadá, que acontece nesta terça-feira (28). O aumento está embasado na receita recorde conquistada pela federação internacional, que alcançou US$ 11 bilhões (R$ 54,7 bilhões) no ciclo 2023 a 2026.

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Segundo informações da agência Reuters, o objetivo da Fifa é beneficiar todas as participantes do Mundial e ainda não há uma definição de quanto será esse aumento na premiação. Atualmente, a bonificação financeira da entidade é de US$ 655 milhões (R$ 3,26 bilhões) distribuídas para todas as confederações, valor 50% maior do que foi pago na edição de 2022, no Catar. No total, a injeção financeira da Fifa na Copa do Mundo é de US$ 3,62 milhões.

- A FIFA confirma que está em negociações com federações de todo o mundo para aumentar as receitas disponíveis. Isso inclui um aumento proposto nas contribuições financeiras para todas as equipes classificadas para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e no financiamento para desenvolvimento disponível para todas as 211 associações membros - disse um porta-voz da entidade à Reuters.

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Até então, o campeão que será definido ao final do mês de julho, leva US$ 50 milhões (R$ 249 milhões), enquanto a federação vice-campeã fatura US$ 33 milhões (R$ 164 milhões). Todas as 48 seleções garantem, pelo menos, US$ 10,5 milhões (R$ 52,2 milhões) apenas por participar da Copa do Mundo.

Desse total, US$ 1,5 milhão referente ao valor para cobrir os custos da delegação e estruturação das equipes no Mundial, enquanto US$ 9 milhões é o valor mínimo de bônus pagos para os times entre a 48ª e 33ª posição no torneio. O valor cresce progressivamente conforme a colocação de cada seleção.

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Premiação da Fifa na Copa do Mundo 2026

Campeões: US$ 50 milhões ( R$ 249,05 milhões )

US$ 50 milhões ( ) Segundo lugar: US$ 33 milhões ( R$ 164,37 milhões )

US$ 33 milhões ( ) 3º lugar: US$ 29 milhões ( R$ 144,45 milhões )

US$ 29 milhões ( ) 4º lugar: US$ 27 milhões ( R$ 134,49 milhões )

US$ 27 milhões ( ) 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões ( R$ 94,64 milhões )

US$ 19 milhões ( ) 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões ( R$ 74,71 milhões )

US$ 15 milhões ( ) 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões ( R$ 54,79 milhões )

US$ 11 milhões ( ) 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 44,83 milhões)