Veja quais seleções mais levaram gols de Messi em Copas do Mundo Argentino chegou a 18 gols em Mundiais e se isola como maior artilheiro do torneio

Após anotar um hat-trick contra a Argélia na primeira rodada da Copa do Mundo e se tornar o maior artilheiro da história do torneio, Lionel Messi teve mais uma grande atuação contra a Áustria, pelo segundo jogo do seu grupo, e se isolou como maior goleador com 18 bolas na rede. Ao longo das cinco edições de Mundial que anotou gols, o camisa 10 fez duas principais vítimas, ambas equipes do continente africano.

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A Argélia é uma das seleções que mais levaram gols de Messi em Copas, justamente pelos três anotados na partida deste Mundial, uma vitória por 3 a 0. A Nigéria aparece empatada em primeiro lugar, mas sofreu os gols em duas edições. Os dois primeiros gols foram em 2014, uma vitória por 3 a 2 na última rodada da fase de grupos, que garantiu os hermanos em primeiro lugar da chave. Depois, em 2018, voltaram a se enfrentar na mesma fase e os argentinos venceram por 2 a 1, o único triunfo da seleção e o único gol de Messi naquela edição, que cai nas oitavas para a campeã França.

Depois aparecem as seleções que sofreram dois gols do atacante, França e Áustria. Messi vitimou as equipes com dois gols nas mesmas partidas, com destaque para o confronto com os franceses, que foi na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. No empate por 3 a 3, o camisa 10 marcou duas vezes, sendo uma de pênalti, e ainda converteu sua cobrança na disputa de penalidades que deu o título à Argentina.

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Já os austríacos entram na lista justamente pelos dois gols que sofreram no jogo dessa segunda-feira, pela segunda rodada da Copa. Poderiam ter sido três, se não fosse o pênalti desperdiçado pelo atacante no primeiro tempo.

Na sequência, aparecem mais oito seleções que sofreram um gol de Lionel Messi cada uma. Em 2006, a vítima solo foi Sérvia e Montenegro. Logo em seu Mundial de estreia, Messi marcou na segunda rodada na goleada por 6 a 0 ao entrar no segundo tempo na vaga de Maxi Rodríguez. Depois houve um hiato sem gols do atacante, que não marcou na edição de 2010 e só voltou a ter destaque no Mundial do Brasil.

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Em 2014, pela fase de grupos, ainda marcou contra a Bósnia e Irã, ambos pela fase de grupos, e depois não balançou as redes, mesmo jogando até a final do torneio. Após um único gol em 2018, Messi ganha protagonismo em 2022, quando faz gol na estreia diante da Arábia Saudita, no terceiro jogo contra o México, nas oitavas diante da Áustria, nas quartas em cima da Holanda e também anota um na semifinal em duelo contra a Croácia, que havia vencido a Argentina por 3 a 0 na edição de 2018.

Agora, Messi balançou as redes nas duas primeiras rodadas e ainda tem a partida contra a seleção mais fraca do seu grupo, a Jordânia, para tentar marcar gols e ampliar a vantagem como artilheiro desta edição e geral da Copa. Com um jogo a mais neste Mundial, a partir da criação de mais uma etapa de mata-mata, o camisa 10 terá ainda mais muitos em campo para aumentar suas estatísticas.

Veja a lista das seleções que sofreram gols de Messi em Copas

Argélia - 3 gols Nigéria - 3 gols Áustria - 2 gols França - 2 gols Croácia - 1 gol Holanda - 1 gol Austrália - 1 gol México - 1 gol Arábia Saudita - 1 gol Irã - 1 gol Bósnia-Herzegovina - 1 gol Sérivia e Montenegro - 1 gol

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Messi comemora seu primeiro gol em Copa do Mundo, em 2006. (Foto: Divulgação/Fifa)

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