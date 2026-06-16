Messi supera Pelé e atinge recorde histórico na Copa do Mundo após gols contra Argélia Messi marcou dois gols na estreia da Argentina na Copa e atingiu feito inédito

Lionel Messi continua a reescrever os limites da excelência no futebol. Ao entrar em campo e balançar as redes duas vezes na estreia da Argentina contra a Argélia na Copa do Mundo de 2026, o craque atingiu a marca de 22 participações diretas em gols (15 gols e 8 assistências) em seis participações no torneio. Com esse feito, ele superou oficialmente o recorde de Pelé, que registrou 21 participações totais, com 12 gols e 9 assistências segundo os registros oficiais da FIFA, além de ter igualado a quantidade de gols feita por Ronaldo Fenômeno.

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Messi comemora gol marcado em Argentina x Argélia ( Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

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Messi quebrou outros recordes históricos

A estreia em 2026 não trouxe apenas recordes de gols, mas consolidou Messi como o atleta mais resiliente da história do futebol masculino:

Primeiro Homem em Seis Copas: Messi tornou-se o primeiro jogadora atuar em seis edições diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Vantagem sobre CR7: o argentino "superou" Cristiano Ronaldo por uma questão de calendário, já que Portugal estreia um dia depois da Argentina. O goleiro mexicano Guillermo Ochoa, que, embora tenha sido convocado para sua sexta Copa, permaneceu no banco na partida de abertura de sua seleção. Por isso, Messi é o primeiro jogador a completar 6 participações na Copa, mas não será o único.

Mais jogos e minutos em campo: com 27 jogos disputados, ele ampliou a liderança no ranking de partidas, deixando para trás os 25 jogos de Lothar Matthäus. Messi também detém o recorde de mais minutos jogados em Mundiais, ultrapassando os 2.216 minutos do italiano Paolo Maldini.

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Curiosidades e comparações

Recorde considerando futebol masculino e feminino: Embora Messi lidere entre os homens, o recorde absoluto de participações em Copas (independente do gênero) ainda pertence à brasileira Formiga, que disputou sete edições. Outras lendas como Marta e a japonesa Homare Sawa também atingiram seis Mundiais antes do argentino.

Gols em todas as fases da Copa: Messi detém o recorde de ter marcado gols em todas as fases de uma mesma edição (grupos, oitavas, quartas, semi e final), feito conquistado no Catar em 2022.

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