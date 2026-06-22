logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Klose se pronuncia após recorde quebrado por Lionel Messi

Ex-atacante alemão não poupa elogios ao camisa 10 da Argentina

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 21:08
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Bandeira da torcida argentina homenageia Messi e Maradona (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Bandeira da torcida argentina homenageia Messi e Maradona (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Miroslav Klose perdeu o 'trono', mas não a admiração por Lionel Messi. Após ter o recorde de gols (16) em Copas do Mundo, quebrado pelo camisa 10 da Argentina (18), o ex-atacante alemão fez questão de exaltar o 'concorrente'.

➡️Messi se torna o maior artilheiro isolado da história das Copas
➡️Messi iguala marca de Jairzinho e Fontaine em Copas

- Para mim, Lionel Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Parabéns, campeão! - disse o artilheiro da Copa do Mundo de 2006, em reportagem do jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

continua após a publicidade
  • Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo

    Messi ultrapassa marca de Marta em Copas do Mundo; entenda

    Copa do Mundo
    Há 5 horas
  • Klose atua como técnico do Nuremberg desde 2024

    Por onde anda Klose, artilheiro superado por Messi em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 5 horas
  • Speed, fã de Cristiano Ronaldo durante o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo, jogo em que Messi marcou dois gols

    Fã de Cristiano Ronaldo deixa estádio em jogo histórico de Messi; veja

    Fora de Campo
    Há 4 horas

    • Messi fez três na estreia

    O camisa 10 do Inter Miami e da seleção argentina chegou a esta Copa com 13 gols. Na estreia, foi o artilheiro solitário nos 3 a 0 sobre a Argélia, em seu primeiro hat trick em Mundiais. Nesta terça, Messi repetiu o roteiro e fez todos os gols dos 2 a 0 sobre a Áustria.

    Klose marcou seus 16 gols em quatro edições da Copa, em 2002, 2006, 2010 e 2014. Já o ídolo argentino está no sexto Mundial. A estreia foi há 20 anos, com um gol no torneio disputado na Alemanha. Quatro anos depois, Messi passou em branco na África do Sul. Na Copa disputada no Brasil, em 2014, o craque fez mais quatro.

    Em 2018, na Rússia, Messi marcou apenas um gol, enquanto seu recorde, até aqui, em uma edição, foi há quatro anos, no Catar: sete. Três deles na final contra a França, ocasião em que os Argentinos conquistaram o título nos pênaltis.

    continua após a publicidade

    ➡️Argentina pode enfrentar gigante no mata-mata; entenda cenário

    Gráfico mostra feitos da carreira de Lionel Messi (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos da carreira de Lionel Messi (Reprodução)

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Recordista celebra vitória

    Na saída do campo nesta segunda, o camisa 10 argentino disse:

    - Estou muito feliz pela vitória, especialmente por ser um triunfo tão importante, conquistado com muito esforço e merecimento, mas que nos dá tranquilidade para o que vem pela frente. Isso é Copa do Mundo; foi uma partida muito equilibrada, muito intensa, e estamos felizes por termos somado seis pontos e garantido a classificação antecipadamente,

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Montagem mostra os 18 gols de Messi em Copas (Fotos; AFP)
    Montagem mostra os 18 gols de Messi em Copas (Fotos; AFP)






    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoFrança x Iraque: relembre as longas paralisações na Copa do Mundo de ClubesHá 11 minutos
    Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Fora de CampoCasagrande é sincero sobre comparação entre Messi e PeléHá 30 minutos
    Mbappé na partida entre França e Iraque na Copa do Mundo
    Copa do MundoJogo da França na Copa do Mundo é paralisado e gera revolta na web: 'Não sabem'Há 43 minutos
    Zagueiro da Inglaterra, Trevoh Chalobah participa de treinamento antes da partida da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoZagueiro da Inglaterra revela que ignorou ligação de Tuchel: 'Coração parou'Há 1 hora
    Panamá e Croácia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirPanamá x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Portugal e Uzbequistão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026
    Copa do MundoPortugal x Uzbequistão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    França x Iraque: em quanto tempo jogo retorna após suspensão?
    Léo Pereira, do Flamengo e Karoline Lima
    Noivos? Karoline Lima e Léo Pereira devem voltar a morar juntos após a Copa
    Contrato de Memphis Depay é encerrado antecipadamente nos registros da FPF e da CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
    Contrato de Memphis com o Corinthians desaparece dos registros da FPF e da CBF
    Técnico da Áustria exalta Messi, mas critica arbitragem na Copa do Mundo
    Mbappé na partida entre França e Iraque na Copa do Mundo
    Partida entre França e Iraque na Copa do Mundo é suspensa
    Técnico de Gana, Carlos Queiroz comemora gol durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)
    Técnico de Gana analisa duelo contra Inglaterra na Copa do Mundo: 'Mais fácil'
    Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Messi manda recado após vitória da Argentina na Copa do Mundo
    Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando os gols do seu esposo. (Foto: Reprodução)
    Veja a reação de Antonela, esposa de Messi, ao feito histórico do craque
    Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Qual foi o resultado do jogo da Argentina hoje?
    Mbappé comemorando gol contra o Iraque na Copa do Mundo
    Mbappé iguala Ronaldo Fenômeno e web vai à loucura: 'Pior que'
    Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
    Dê as suas notas: Messi é o grande protagonista da Argentina na vitória sobre a Áustria
    Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Aric Becker/AFP)
    Titular da Argentina sente lesão e preocupa torcedores: 'Insubstituível'
    Mbappé supera Ronaldo e mira Messi na artilharia das Copas do Mundo