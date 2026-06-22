Klose se pronuncia após recorde quebrado por Lionel Messi Ex-atacante alemão não poupa elogios ao camisa 10 da Argentina

Miroslav Klose perdeu o 'trono', mas não a admiração por Lionel Messi. Após ter o recorde de gols (16) em Copas do Mundo, quebrado pelo camisa 10 da Argentina (18), o ex-atacante alemão fez questão de exaltar o 'concorrente'.



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- Para mim, Lionel Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Parabéns, campeão! - disse o artilheiro da Copa do Mundo de 2006, em reportagem do jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

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Messi fez três na estreia

O camisa 10 do Inter Miami e da seleção argentina chegou a esta Copa com 13 gols. Na estreia, foi o artilheiro solitário nos 3 a 0 sobre a Argélia, em seu primeiro hat trick em Mundiais. Nesta terça, Messi repetiu o roteiro e fez todos os gols dos 2 a 0 sobre a Áustria.

Klose marcou seus 16 gols em quatro edições da Copa, em 2002, 2006, 2010 e 2014. Já o ídolo argentino está no sexto Mundial. A estreia foi há 20 anos, com um gol no torneio disputado na Alemanha. Quatro anos depois, Messi passou em branco na África do Sul. Na Copa disputada no Brasil, em 2014, o craque fez mais quatro.



Em 2018, na Rússia, Messi marcou apenas um gol, enquanto seu recorde, até aqui, em uma edição, foi há quatro anos, no Catar: sete. Três deles na final contra a França, ocasião em que os Argentinos conquistaram o título nos pênaltis.



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Recordista celebra vitória

Na saída do campo nesta segunda, o camisa 10 argentino disse:



- Estou muito feliz pela vitória, especialmente por ser um triunfo tão importante, conquistado com muito esforço e merecimento, mas que nos dá tranquilidade para o que vem pela frente. Isso é Copa do Mundo; foi uma partida muito equilibrada, muito intensa, e estamos felizes por termos somado seis pontos e garantido a classificação antecipadamente,

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Montagem mostra os 18 gols de Messi em Copas (Fotos; AFP)

















