Técnico da África do Sul questiona decisão de Wilton Pereira Sampaio: 'Diferente' Hugo Broos deixou o campo insatisfeito com o árbitro brasileiro após a derrota para o México

O técnico Hugo Broos, da África do Sul, deixou o campo insatisfeito com a arbitragem após a derrota para o México por 2 a 0 no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (11). Apitado por Wilton Pereira Sampaio, a partida terminou com três jogadores expulsos, sendo dois da seleção africana.

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Em entrevista concedida na saída do gramado, o treinador de 74 anos contestou o cartão vermelho aplicado ao meia Themba Zwane, o segundo do confronto. Segundo Broos, houve uma interpretação errada do lance, que foi apontado pelo árbitro brasileiro como agressão.

— No segundo cartão vermelho, o jogador mexicano bloqueou meu jogador. Foi isso o que aconteceu. Mas ele decidiu de forma diferente — questionou o técnico belga.

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O momento aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo. Zwane teria agredido um jogador do México, e o VAR acionou Wilton Pereira Sampaio, que não conseguiu enxergar o lance em campo. Após a revisão, o brasileiro decidiu por expulsar o atleta da África do Sul.

Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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Apesar da irritação com Wilton, Hugo Broos reconheceu a atuação e a postura da sua equipe diante de um compromisso do peso de uma estreia de Copa do Mundo.

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— Meu time fez um bom jogo, em alguns momentos do jogo o México estava desesperado por não achar espaços. Estava tudo bem. A única coisa que precisamos ser melhores é com a bola. Foram dois erros nossos, dois erros que a gente estava com a bola, eles aproveitaram e fizeram os dois gols — afirmou Broos.

A África do Sul volta a campo na próxima quinta-feira (18), às 13h (horário de Brasília), contra a República Tcheca. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo A e acontece no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

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Hugo Broos bate recorde na abertura da Copa

Ex-jogador da Bélgica, o técnico da África do Sul, Hugo Broos, bateu um recorde, nesta quinta-feira (11), na derrota por 2 a 0 para o México. Aos 74 anos e 62 dias, o treinador, que está na seleção à frente da seleção desde 2021, é o mais velho a trabalhar em uma Copa do Mundo.

Até então, o mais experiente comandante em um Mundial era o alemão Otto Rehhagel, aos 72 anos e 317 dias, que dirigiu a Grécia na Copa de 2010, na África do Sul.

Coreia do Sul x Tchéquia

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