Técnico da África do Sul bate recorde em derrota na Copa; entenda
Hugo Broos, aos 74 anos, é o mais velho a dirigir uma seleção em Mundial
Ex-jogador da seleção belga, o técnico da África do Sul, Hugo Broos, bateu um recorde, nesta quinta-feira, na estreia com derrota por 2 a 0 para o México, no Estádio Azteca. Aos 74 anos e 62 dias, o treinador, que treina a equipe desde 2021, é o mais velho a trabalhar em uma Copa do Mundo.
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Até esta quinta-feira, o mais experiente comandante em um Mundial havia sido o alemão Otto Rehhagel, aos 72 anos e 317 dias, que dirigiu a Grécia na Copa de 2010, na África do Sul.
Antes de assumir a seleção atual, Broos, de 2016 a 2017, atuou como técnico de Camarões.
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Curiosamente, como jogador, Broos estreou em Copas enfrentando Javier Aguirre, hoje treinador do México, na Copa de 1986. Na ocasião, na Cidade do México, os anfitriões venceram a seleção europeia por 2 a 1.
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Recorde será quebrado na Copa
O recorde de Broos, no entanto, será quebrado nos próximos dias na Copa. Isso porque estarão em ação o holandês Dick Advocaat, aos 78 anos e 260 dias, estará à frente do estreante Curaçao, e o tcheco Miroslav Koubek, aos 74 anos e 283 dias, que comandará a seleção de seu país.
Três brasileiros entre os mais velhos
Na lista dos técnicos mais velhos até a edição de 2022, três brasileiros apareciam no top 20: Felipão (19º, aos 65 anos e 245 dias), Zagallo (13º, aos 66 anos e 337 dias) e Carlos Alberto Parreira (12º, aos 67 anos e 115 dias).
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