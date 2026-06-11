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Técnico da África do Sul bate recorde em derrota na Copa; entenda

Hugo Broos, aos 74 anos, é o mais velho a dirigir uma seleção em Mundial

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 19:33
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O belga Hugo Broos durante a derrota da África do Sul para o México na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
O belga Hugo Broos durante a derrota da África do Sul para o México na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Ex-jogador da seleção belga, o técnico da África do Sul, Hugo Broos, bateu um recorde, nesta quinta-feira, na estreia com derrota por 2 a 0 para o México, no Estádio Azteca. Aos 74 anos e 62 dias, o treinador, que treina a equipe desde 2021, é o mais velho a trabalhar em uma Copa do Mundo.

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    • Até esta quinta-feira, o mais experiente comandante em um Mundial havia sido o alemão Otto Rehhagel, aos 72 anos e 317 dias, que dirigiu a Grécia na Copa de 2010, na África do Sul.

    Antes de assumir a seleção atual, Broos, de 2016 a 2017, atuou como técnico de Camarões.

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    Gráfico mostra os técnicos mais velhos em Copas do Mundo (Reprodução)
    Gráfico mostra os técnicos mais velhos em Copas do Mundo (Reprodução)

    Curiosamente, como jogador, Broos estreou em Copas enfrentando Javier Aguirre, hoje treinador do México, na Copa de 1986. Na ocasião, na Cidade do México, os anfitriões venceram a seleção europeia por 2 a 1.

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    Recorde será quebrado na Copa

    O recorde de Broos, no entanto, será quebrado nos próximos dias na Copa. Isso porque estarão em ação o holandês Dick Advocaat, aos 78 anos e 260 dias, estará à frente do estreante Curaçao, e o tcheco Miroslav Koubek, aos 74 anos e 283 dias, que comandará a seleção de seu país.

    Três brasileiros entre os mais velhos

    Na lista dos técnicos mais velhos até a edição de 2022, três brasileiros apareciam no top 20: Felipão (19º, aos 65 anos e 245 dias), Zagallo (13º, aos 66 anos e 337 dias) e Carlos Alberto Parreira (12º, aos 67 anos e 115 dias).

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    O técnico belga Hugo Broos, da seleção da África do Sul, gesticula com o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    O técnico belga Hugo Broos, da seleção da África do Sul, gesticula com o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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