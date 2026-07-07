Quem é o goleiro da Suíça que vai tentar parar Messi na Copa?
Camisa 1 da seleção defendeu um pênalti contra a Colômbia
Nesta terça-feira, brilhou a estrela de Gregor Kobel, de 28 anos, para garantir a vaga da Suíça às quartas de final da Copa do Mundo. O goleiro defendeu uma cobrança na disputa por pênaltis, após o empate sem gols contra a favorita Colômbia, em Vancouver.
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No sábado, às 22h, em Kansas, o goleiro da Suíça, que só sofreu dois gols até aqui no Mundial, vai tentar parar outra favorita, a Argentina, do artilheiro Lionel Messi.
O camisa 1 suíço, que nasceu em Zurique, defendeu, nesta terça-feira, a cobrança de Cucho Hernández. Antes, Davinson Sánchez acertou o travessão do goleiro europeu.
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Antes da decisão da vaga ir para os pênaltis, o herói suíço apareceu bem no tempo regulamentar e na prorrogação. Uma das melhores defesas foi de manchete, em chute de longe de Jaminton Campaz.
Desde 2020, quando chegou ao Stuttgart, Kobel joga no futebol alemão. No ano seguinte, em 31 de maio, o goleiro se transferiu para o Borussia Dortmund, onde segue até hoje, cujo contrato termina em 2028.
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Fifa comete gafe com o goleiro da Suíça
A Fifa, em seu site oficial, cometeu uma gafe com o herói da classificação suíça. Logo acima da foto de Kobel com o troféu aparecia como o país 'Colômbia'.
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