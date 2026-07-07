Quem é o goleiro da Suíça que vai tentar parar Messi na Copa? Camisa 1 da seleção defendeu um pênalti contra a Colômbia

Nesta terça-feira, brilhou a estrela de Gregor Kobel, de 28 anos, para garantir a vaga da Suíça às quartas de final da Copa do Mundo. O goleiro defendeu uma cobrança na disputa por pênaltis, após o empate sem gols contra a favorita Colômbia, em Vancouver.

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No sábado, às 22h, em Kansas, o goleiro da Suíça, que só sofreu dois gols até aqui no Mundial, vai tentar parar outra favorita, a Argentina, do artilheiro Lionel Messi.

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O camisa 1 suíço, que nasceu em Zurique, defendeu, nesta terça-feira, a cobrança de Cucho Hernández. Antes, Davinson Sánchez acertou o travessão do goleiro europeu.

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Antes da decisão da vaga ir para os pênaltis, o herói suíço apareceu bem no tempo regulamentar e na prorrogação. Uma das melhores defesas foi de manchete, em chute de longe de Jaminton Campaz.

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Desde 2020, quando chegou ao Stuttgart, Kobel joga no futebol alemão. No ano seguinte, em 31 de maio, o goleiro se transferiu para o Borussia Dortmund, onde segue até hoje, cujo contrato termina em 2028.

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Fifa comete gafe com o goleiro da Suíça

A Fifa, em seu site oficial, cometeu uma gafe com o herói da classificação suíça. Logo acima da foto de Kobel com o troféu aparecia como o país 'Colômbia'.

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