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Quem é o goleiro da Suíça que vai tentar parar Messi na Copa?

Camisa 1 da seleção defendeu um pênalti contra a Colômbia

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 21:17
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Goleiro suíço Gregor Kobel voa para defender a cobrança do colombiano Cucho Hernandez
Goleiro suíço Gregor Kobel voa para defender a cobrança do colombiano Cucho Hernandez (Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP )

Nesta terça-feira, brilhou a estrela de Gregor Kobel, de 28 anos, para garantir a vaga da Suíça às quartas de final da Copa do Mundo. O goleiro defendeu uma cobrança na disputa por pênaltis, após o empate sem gols contra a favorita Colômbia, em Vancouver.

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    No sábado, às 22h, em Kansas, o goleiro da Suíça, que só sofreu dois gols até aqui no Mundial, vai tentar parar outra favorita, a Argentina, do artilheiro Lionel Messi.

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    O camisa 1 suíço, que nasceu em Zurique, defendeu, nesta terça-feira, a cobrança de Cucho Hernández. Antes, Davinson Sánchez acertou o travessão do goleiro europeu.

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    • Antes da decisão da vaga ir para os pênaltis, o herói suíço apareceu bem no tempo regulamentar e na prorrogação. Uma das melhores defesas foi de manchete, em chute de longe de Jaminton Campaz.

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    Desde 2020, quando chegou ao Stuttgart, Kobel joga no futebol alemão. No ano seguinte, em 31 de maio, o goleiro se transferiu para o Borussia Dortmund, onde segue até hoje, cujo contrato termina em 2028.

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    Fifa comete gafe com o goleiro da Suíça

    A Fifa, em seu site oficial, cometeu uma gafe com o herói da classificação suíça. Logo acima da foto de Kobel com o troféu aparecia como o país 'Colômbia'.

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    Fifa comete gafe e escreve 'Colômbia' em vez de 'Suíça' ao mostrar o melhor do jogo
    Fifa comete gafe e escreve 'Colômbia' em vez de 'Suíça' ao mostrar o melhor do jogo (Reprodução)
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